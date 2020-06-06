В Ярославской области на птицефабрике произошел несчастный случай. 30-летний рабочий упал с четырёхметровой высоты. Происшествие случилось 26 мая.



— Следствием установлено, что мужчина, находясь на рабочем месте, натягивал электрический кабель на высоте более четырех метров, упал с лесов и получил травмы, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.



Пострадавшего доставили в больницу имени Соловьева с множественными переломами. Следователи считают, что в случившемся есть вина руководства предприятия, которое не обеспечило выполнение требований охраны труда. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Идёт проверка всех обстоятельств.

