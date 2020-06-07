«Боимся ездить там, где всё случилось»: как живут ярославцы, уцелевшие в страшных ДТП

— Я смотрел в окно. Фура резко выехала на встречку. Но самого удара уже не помню. Очнулся, чувствую, что кто-то навалился, я попытался вылезти из-под кресла. Ко мне подбежали люди: сейчас вытащим тебя, говорят. Я прикрылся курткой, но все равно, конечно, есть ранения от стекла, — рассказывал тогда Олег.



Кровь текла ему в глаза. Ему предлагали посидеть, но он бросился помогать другим.



— Меня тогда сильно не задело, — рассказал сейчас Олег. — Были синяки, ссадины и сотрясение мозга. Самое тяжелое было видеть покалеченных и погибших людей на месте автокатастрофы. Эти скорые, больничные каталки... Примерно через две недели я физически уже оправился. И постарался забыть всё произошедшее, как страшный сон. Вроде получилось. По крайней мере кошмары по ночам не снятся. И страха в автобусе не испытываю.

Теперь боимся ездить на машине

Страшное ДТП произошло в марте этого года на Ленинградском проспекте. На выезде из города столкнулись внедорожник и две легковушки. В одной из них ехала Эмилия Савонова с дочкой.

