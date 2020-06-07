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Тема дня Они выжили: истории уцелевших в ДТП

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«Боимся ездить там, где всё случилось»: как живут ярославцы, уцелевшие в страшных ДТП

Мы собрали истории трёх пострадавших, но выживших в резонансных авариях

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Они были на волосок от смерти, но выжили

Они были на волосок от смерти, но выжили

Мы всегда с большой болью в сердце пишем о пострадавших и погибших в ДТП. Не дай бог кому-то пережить такую трагедию. Но есть люди, которые пережили — выжили, находясь буквально на волосок от смерти. Как они живут сейчас? Можно ли назвать их счастливчиками? Три истории выживших.

Постарался всё забыть

Олег Лапшин был одним из пассажиров автобуса, который попал в смертельное ДТП в Гаврилов-Ямском районе 14 сентября прошлого года. Тогда в пазик въехала фура. Погибло девять человек. Олег сидел в середине салона у окна. Он видел сам момент аварии.

Олег Лапшин выжил при столкновении автобуса и фуры

Олег Лапшин выжил при столкновении автобуса и фуры

— Я смотрел в окно. Фура резко выехала на встречку. Но самого удара уже не помню. Очнулся, чувствую, что кто-то навалился, я попытался вылезти из-под кресла. Ко мне подбежали люди: сейчас вытащим тебя, говорят. Я прикрылся курткой, но все равно, конечно, есть ранения от стекла, — рассказывал тогда Олег.

Кровь текла ему в глаза. Ему предлагали посидеть, но он бросился помогать другим.

— Меня тогда сильно не задело, — рассказал сейчас Олег. — Были синяки, ссадины и сотрясение мозга. Самое тяжелое было видеть покалеченных и погибших людей на месте автокатастрофы. Эти скорые, больничные каталки... Примерно через две недели я физически уже оправился. И постарался забыть всё произошедшее, как страшный сон. Вроде получилось. По крайней мере кошмары по ночам не снятся. И страха в автобусе не испытываю.

Теперь боимся ездить на машине

Страшное ДТП произошло в марте этого года на Ленинградском проспекте. На выезде из города столкнулись внедорожник и две легковушки. В одной из них ехала Эмилия Савонова с дочкой.

Эмилия Савонова лечится до сих пор

Эмилия Савонова лечится до сих пор

— Я ехала с ребенком на день рождения её одноклассника. Успела увидеть, как на меня на встречку резко выехала такая же «Нексия», как у меня. Очнулась я в скорой — лицо всё крови. Увидела, как в шоковом состоянии плачет моя дочка. Она за меня очень испугалась. Ведь она в отличие от меня не потеряла сознания в машине после удара и видела, как нашу машину крутило от удара. В скорой мне сказали, что парень, который на меня выехал, был пьян, — вспоминала Эмилия.

У женщины диагностировали переломы грудины и лица.

— Лечение на больничном длилось два месяца, и мы до сих пор ждём когда, наконец, сделают операцию на лице, кости срослись со смещением, нужно снова все ломать, вправлять, вживлять пластину. Есть изменения на лице в плане эстетики, которые очень расстраивают. После окончания пандемии только смогу попасть на операцию, а пока терпим и ждём. Кости в лице болят. Мы с дочкой теперь боимся ездить в машине, особенно там, где всё произошло. Виновник, которого медики признали пьяным в день ДТП, на связь со мной ни разу не вышел. Искренне ждём благополучного конца этой истории, — говорит сейчас пострадавшая.

Поменялась бы с ним местами

Ольгу Шиханову и её маленькую дочку сбил пьяный водитель на «Ниве». Страшное ДТП произошло 27 апреля 2019 года на улице Пирогова. Женщина с ребёнком ехала на велосипеде. По словам очевидцев, пострадавших бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. Водитель в момент аварии был пьян. Его осудили на 2 года и 8 месяцев. Но пострадавшим от этого не легче. Ольга говорит, что, не задумываясь, поменялась бы с ним местами.

Ольгу Шиханову парализовало после того, как её сбил пьяный водитель

Ольгу Шиханову парализовало после того, как её сбил пьяный водитель

После ДТП женщину парализовало. У неё страшные травмы — переломы обеих ног, сломан позвоночник, поврежден спинной мозг, сломано 13 рёбер, повреждены руки и плечи.

— Мой мир — кровать. Врачи сказали, что ходить я не буду, — говорит Ольга.

Мужу пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за женой — он всё время рядом. Дочке Вере нужно было восстановить выбитые зубы. Кроме того, девочка долго боялась выходить на улицу.

В отношении себя Ольга надеется на чудо — стойко выдерживает все операции и занимается лечебной физкультурой.

— Если не пойду, то обязательно поползу! — говорит она.

Бывшие коллеги по работе скинулись и подарили Ольге инвалидную коляску. Сейчас она хлопочет о том, чтобы ей сделали в подъезде пандус, чтобы она могла выезжать на улицу. А еще Ольга, хотя и очень стесняется, но всё-таки просит неравнодушных людей помочь ей со сбором средств на реабилитацию. Она ждёт, когда после эпидемии возобновят работу медицинские учреждения, чтобы выбрать подходящий для себя вариант.

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ДТПвыжившие
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