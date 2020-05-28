Жительницу Ярославля Ольгу Шиханову с 8-летней дочкой сбил пьяный водитель. Мужчина не помнит, как всё было. А вот семья Шихановых навсегда запомнила тот день — после ДТП Ольга оказалась прикованной к постели. Прийти в себя после ДТП ей помогла поддержка семьи, неравнодушных людей в соцсетях (история Ольги). А теперь еще большой сюрприз сделали и коллеги. С работы Ольга уволилась, и перед расставанием коллеги подарили ей электротранспорт. Скинулись всем коллективом — и сделали такой подарок.

— Я просто поделилась со своей подругой (мы раньше вместе работали в моем любимом коллективе), что мне от государства положена коляска только с ручным приводом, так как руки у меня действуют. Но на наших дорогах не всё зависит от моих «сильных» рук. Ну вот она и рассказала об этом на работе. А в следующий раз, когда она пришла в гости, вручила мне конверт с деньгами от моих коллег! Это просто праздник какой-то! И вообще я счастлива, что меня окружают небезразличные люди. Это я о людях, которых я абсолютно не знаю. А они просто помогают! Их очень много.