Как дикий медведь, напавший на человека, оказался в Ярославле: две версии

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области начал расследование появления дикого медведя в Ярославле. Напомним, зверь бегал по Дзержинскому району города в ночь на 18 мая и напал на прохожего. По оценкам специалистов, мишка еще совсем молодой — ему года два-три. Поведение его посчитали опасным и застрелили. Однако вопрос, откуда взялось дикое животное в городе, до сих пор остается. Власти говорят, что пока рассматриваются две версии.



— По одной из них, медведя-пестуна мог отогнать от матери взрослый медведь в преддверии периода размножения, и тот в поисках новой территории мог выйти на окраину города, — говорит заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — Второе предположение — медведь содержался в неволе и мог убежать с частной территории, так как в ходе осмотра у животного на задних лапах были немного сточенные когти, что может говорить о его содержании в вольерных условиях.