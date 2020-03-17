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Умер российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов

Ему было 77 лет

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По данным Mash, он умер из-за осложнений после операции

По данным Mash, он умер из-за осложнений после операции

Сегодня умер писатель Эдуард Лимонов, ему было 77 лет. О смерти Лимонова сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Также информацию о смерти подтвердили на телеграм-канале партии «Другая Россия», которую он возглавлял.

По данным Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции. В последнее время политик болел, сегодня он перенес сразу две операции. У него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.

Эдуард Лимонов — российский русский писатель, автор романа «Это я — Эдичка», поэт, публицист и политический деятель. Он был председателем запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП).

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Эдуард Лимоновписатель
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
17 мар 2020 в 20:26

Не глупый дядька был.

Гость
17 мар 2020 в 21:30

Борец со всем миром! В Союзе с коммунистами, в Америке с капиталистами!

17 мар 2020 в 20:22

Эдичка, всё.