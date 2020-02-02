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Родители погибшей в ДТП школьницы вычислили мерзавца, славшего им издевательские видео

Брат девочки из Рыбинска рассказал о своих подозрениях

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Предположительно, малолетний подонок из Донецкой республики

Предположительно, малолетний подонок из Донецкой республики

Родные погибшей в Рыбинске школьницы считают, что вышли на след мерзавца, который записал издевательское видео, поливая грязью умершую девочку и желая смерти её родным и друзьям. Негодяй в маске представился именем одноклассника погибшей школьницы. Но сам одноклассник утверждает, что его страницу в соцсетях взломали и он не имеет отношения к видеоролику.

— В комментариях под видео стояли лайки и на страницах тех, кто их ставил, моя знакомая увидела фото подростка, очень похожего на того, который записал видео, — рассказал брат погибшей рыбинской девочки.

Если предположения верны, то подросток живет в Донецкой республике. Никого отношения к погибшей девочке не имеет. Вероятнее всего, узнал о трагедии из интернета. Есть информация, что он записывал подобные видео и родным других погибших или умерших людей. Родные девочки передали всю информацию в полицию и связались с учителем школы, в которой учится записавший видео малолетний негодяй. 

Напомним, трагедия в Рыбинске произошла 28 января. Две школьницы переходили дорогу по переходу и в этот момент на них наехал автобус. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась. Сейчас проверкой обстоятельств ДТП занимается полиция. Однако родные проводят собственное расследование, чтобы найти ответ на мучающий их вопрос — почему водитель не остановился. Они просят пассажиров, которые находились в автобусе, откликнуться и рассказать, что они видели.

Если вы ехали в том автобусе, свяжитесь с нашей редакцией. Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте», в мессенджеры (WhatsApp, Viber: +7 902 332–17–19).

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ДТПавтобус сбил девочекРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
2 фев 2020 в 12:21

Что за Донецкая Республика нет такой!!! Есть в/на Украина и её жители, украинцы и да, они не любят рассиянцев, что тут удивляться

Деолигия
2 фев 2020 в 14:40

сколько же среди нас всякой грязи и пыли...

Гость
2 фев 2020 в 14:22

Ну...не любят, так и ладно))))