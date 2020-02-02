Родители погибшей в ДТП школьницы вычислили мерзавца, славшего им издевательские видео

Родные погибшей в Рыбинске школьницы считают, что вышли на след мерзавца, который записал издевательское видео, поливая грязью умершую девочку и желая смерти её родным и друзьям. Негодяй в маске представился именем одноклассника погибшей школьницы. Но сам одноклассник утверждает, что его страницу в соцсетях взломали и он не имеет отношения к видеоролику.



— В комментариях под видео стояли лайки и на страницах тех, кто их ставил, моя знакомая увидела фото подростка, очень похожего на того, который записал видео, — рассказал брат погибшей рыбинской девочки.

