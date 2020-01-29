В Рыбинске автобус сбил двух школьниц на переходе: одна из девочек умерла

Автобус сбил двух девочек в Рыбинске, одна из них умерла

Печальная новость пришла из Рыбинска. Скончалась 13-летняя девочка, которую сбил автобус. Происшествие случилось 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой. Автобус МАЗ наехал на двух школьниц, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочек доставили в больницу. Вторую пострадавшую — 12-летнюю девочку — после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

— Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

