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В Рыбинске автобус сбил двух школьниц на переходе: одна из девочек умерла

В Ярославской области полиция завела уголовное дело на водителя

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Автобус сбил двух девочек в Рыбинске, одна из них умерла

Автобус сбил двух девочек в Рыбинске, одна из них умерла

Печальная новость пришла из Рыбинска. Скончалась 13-летняя девочка, которую сбил автобус. Происшествие случилось 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой. Автобус МАЗ наехал на двух школьниц, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочек доставили в больницу. Вторую пострадавшую — 12-летнюю девочку — после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

— Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Проводится расследование. Водителю автобуса грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ДТП с автобусомРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
29 янв 2020 в 10:39

Выражаю соболезнование родителям девочки. И тем не менее стало тенденцией то что люди идя через переход не смотрят на обстановку на дороге. Отвлекаются на телефоны и тд и тп. Сам водитель ... Постоянно вижу эту картину как переходят дорогу уткнувшись в телефоны... В пдд записано что выход на проезжую часть на нерегулируемом переходе возможен только после того как пешеход убедится в безопасности данного действа. Не увидеть автобус !!!? Не брать в расчет что за рулем могут сидеть неадекваты, пьяные или больные люди ....просто глупо. Жаль что девчонкам этого возможно не объяснили.