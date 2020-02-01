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Глумятся над убитой горем матерью: в соцсетях распространяют издевательский ролик про погибшую школьницу

На кадрах подонок оскорбляет умершую и желает смерти ее близким

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Кадр из видео с угрозами

Кадр из видео с угрозами

Страшные события развиваются в Рыбинске Ярославской области. После похорон погибшей под колесами автобуса 12-летней девочки ее близкие и друзья стали получать видео от подонка, который глумится над памятью об умершей школьнице и желает смерти ее родным. Лицо мерзавца скрыто под маской.

— Тот, кто записал видео, представляется одноклассником моей сестры, — рассказал брат погибшей девочки Алексей. — Но этот мальчик говорит, что его страничку в соцсетях взломали и он не имеет отношения к записи. В глаза бросается, что в кадре нет снега. Так что не исключено, что запись вообще сделана не в Ярославской области.

Родные погибшей школьницы уже написали заявление в полицию. Также они просят откликнуться пассажиров автобуса, который сбил девочку и ее подругу. Семья пытается выяснить, как так произошло, что водитель наехал на детей. Сейчас у родных разные версии: шофер не увидел девочек, потому что отвлекся, или автобус был неисправен

— До нас дошли слухи, что у автобуса была неисправна тормозная система, — говорит Алексей. — Также у нас большой вопрос, почему в автобусе не стояла камера или видеорегистратор. Или они были, но записи намеренно скрывают?

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, семья написала заявление еще и в прокуратуру.

Напомним, ДТП произошло вечером 28 января. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал автобус. Видео ДТП выложили в Сеть. На кадрах видно, как девочек протащило несколько метров по земле. От полученных травм одна из школьниц скончалась в больнице. Второй девочке повезло — она уже отпущена на амбулаторное лечение. В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.

Просим пассажиров автобуса связаться с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте», в мессенджеры (WhatsApp, Viber: +7 902 332-17-19).

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автобус сбил девочекРыбинскДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Житель Рыбинска
1 фев 2020 в 16:18

Наверняка родственник или дружок водителя-убийцы.