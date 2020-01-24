Количество пострадавших в аварии с автобусами выросло до 24 человек: что известно об их состоянии

Ярославские медики сообщили, что количество пострадавших в аварии с двумя автобусами и легковушкой на Московском проспекте увеличилось до 24 человек. Раньше сообщалось об 1 погибшем и 16 травмированных.
— По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой на амбулаторное наблюдение, — прокомментировала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.
Напомним: ДТП произошло около 07:00 24 января. Автобус, ехавший по Московскому проспекту, неожиданно врезался в зад другому автобусу, а тот, в свою очередь, въехал в автомобиль. По словам водителя первого автобуса, у его машины отказали тормоза. Транспорт покатился вперед, выехал на встречку и воткнулся в дерево у ракетного училища. Говорят, что перед рейсом оба автобуса прошли необходимый осмотр. Поэтому, что на самом деле стало причиной происшествия, еще предстоит узнать. Сейчас проводятся необходимые технические экспертизы и проверки.