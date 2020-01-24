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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Количество пострадавших в аварии с автобусами выросло до 24 человек: что известно об их состоянии

Медики сообщили о травмированных в ДТП на Московском проспекте Ярославля

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ДТП с участием двух автобусов произошло на Московском проспекте Ярославля

ДТП с участием двух автобусов произошло на Московском проспекте Ярославля

Ярославские медики сообщили, что количество пострадавших в аварии с двумя автобусами и легковушкой на Московском проспекте увеличилось до 24 человек. Раньше сообщалось об 1 погибшем и 16 травмированных.

— По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой на амбулаторное наблюдение, — прокомментировала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

Напомним: ДТП произошло около 07:00 24 января. Автобус, ехавший по Московскому проспекту, неожиданно врезался в зад другому автобусу, а тот, в свою очередь, въехал в автомобиль. По словам водителя первого автобуса, у его машины отказали тормоза. Транспорт покатился вперед, выехал на встречку и воткнулся в дерево у ракетного училища. Говорят, что перед рейсом оба автобуса прошли необходимый осмотр. Поэтому, что на самом деле стало причиной происшествия, еще предстоит узнать. Сейчас проводятся необходимые технические экспертизы и проверки.

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ДТП с автобусамиМосковский проспект
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
24 янв 2020 в 21:10

Где мэр отвестстыный за не правильное содержание городского транспорта Вон его говнянорй метло

Гость
24 янв 2020 в 21:00

ДТП произошло раньше 7.30,в 7.30 мы начинаем работать, развозка приезжает на предприятие около 6.05