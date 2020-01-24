Уточнённые данные о смертельном ДТП с двумя автобусами: количество пострадавших увеличилось

В ДТП с участием двух автобусов и иномарки погиб мужчина

Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с двумя автобусами и иномаркой на Московском проспекте в Ярославле. Медики сообщили, что один человек погиб на месте аварии и ещё 16 получили травмы.



— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё 11 приехали сами, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.



ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. По словам водителей, с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, сейчас стало известно, что их количество увеличилось до 16.

