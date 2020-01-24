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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Уточнённые данные о смертельном ДТП с двумя автобусами: количество пострадавших увеличилось

Медики сообщили предварительные данные о людях, попавших с места аварии в больницу

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В ДТП с участием двух автобусов и иномарки погиб мужчина

В ДТП с участием двух автобусов и иномарки погиб мужчина

Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с двумя автобусами и иномаркой на Московском проспекте в Ярославле. Медики сообщили, что один человек погиб на месте аварии и ещё 16 получили травмы.

— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё 11 приехали сами, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. По словам водителей, с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, сейчас стало известно, что их количество увеличилось до 16.

Вся оперативная информация о происшествии и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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ДТПпроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (6)

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24 янв 2020 в 10:56

Сразу же приехал мэр города и принял участие в руководстве ЧП для города,но он опять куда то спрятался?

ваш господин
24 янв 2020 в 10:54

все хорошо. все идет по плану. по плану даллеса

Юрик
24 янв 2020 в 10:54

а где подробности? одно и тоже разными словами в 4 статьях....