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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Протаранил несколько машин: появилось видео смертельного ДТП на Московском проспекте

Момент аварии записали камеры наружного наблюдения, установленные в Ярославле

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Автобус, который потерял управление, проехал по встречке целый квартал и врезался в дерево

Автобус, который потерял управление, проехал по встречке целый квартал и врезался в дерево

ДТП в Ярославле с участием двух автобусов, в котором погиб один человек и 16 пострадали, попало на городские камеры наблюдения.

Судя по кадрам, опубликованным на YouTube, один автобус потерял управление и врезался в другой. В комментариях под видео люди предполагают, что у первого отказали тормоза. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал, в итоге врезался в дерево.

Другой автобус вместе с иномаркой влетели в отбойник и стену

Другой автобус вместе с иномаркой влетели в отбойник и стену

Медики сообщили, что один человек погиб на месте аварии и ещё 16 получили травмы.

— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё 11 приехали сами, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Видео: SafeRegion

ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской.

Вся оперативная информация о происшествии и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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происшествияДТП
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
24 янв 2020 в 11:14

ЧУДОВИЩНО!!!! Люди просто ехали на работу,,, ком в горле, душат слезы!!!

гость
24 янв 2020 в 11:13

Теперь понятно,что это одна авария,а не две.Тут двигатель у автобуса в разнос пошёл,видимо педаль газа заклинило,судя по видео.

Гость
24 янв 2020 в 11:11

в том что врезался водитель наверно билетики продавал и не смотрел на дорогу , это у них щас принято , кондукторов почти нигде нет , походу руководство себе на этом премии делает , а водителям втирают, что ездите без кондукторов , лишнюю копеечку заработаете , вот вам и результат