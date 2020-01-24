Протаранил несколько машин: появилось видео смертельного ДТП на Московском проспекте

ДТП в Ярославле с участием двух автобусов, в котором погиб один человек и 16 пострадали, попало на городские камеры наблюдения.
Судя по кадрам, опубликованным на YouTube, один автобус потерял управление и врезался в другой. В комментариях под видео люди предполагают, что у первого отказали тормоза. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал, в итоге врезался в дерево.
Медики сообщили, что один человек погиб на месте аварии и ещё 16 получили травмы.
— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё 11 приехали сами, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Видео: SafeRegion
ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской.
Вся оперативная информация о происшествии и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.