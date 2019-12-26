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Происшествия

«В рубашке родилась»: на переходе светофор рухнул прямо перед женщиной. Видео

Случившееся попало на видеорегистратор водителя из Ярославля

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Светофор пролетел в нескольких сантиметрах

Светофор пролетел в нескольких сантиметрах

Случись такое — прибавится седых волос, пожалуй. В Ярославле светофор рухнул на пешеходный переход прямо перед пешеходом. Случившееся попало на видеорегистратор.

Всё произошло 19 декабря, когда на Ярославль обрушился штормовой ветер. Автор видео Денис Булычев выложил ролик у себя на страничке «ВКонтакте», вчера видео попало на Youtube. На кадрах видно, как люди идут по переходу у «Победы» в Брагино и светофор падает в нескольких сантиметров от женщины, разбивается на куски.

— В рубашке родилась! — пишут в комментариях в группе Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».

Ветер, бушевавший в тот день, принес немало разрушений. И пришлось еще долго устранять последствия — шторм оставил без света тысячи людей.

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светофор
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
26 дек 2019 в 08:26

Главное она даже не испугалась. Такое впечатление, что на нее каждый день светофоры падают.

гость
26 дек 2019 в 09:52

Мрак, грязь, слякоть и все рассыпается, и люди, как зомби - никаких эмоций, живем в хорроре...

хуанхэ
26 дек 2019 в 09:28

Мало кто замечает как криво у нас в городе стоят столбы бетонные вдоль улиц.Видел как их устанавливали,это чудо технология,сверлят,краном ставят и ногами притоптывают.УЖАС!Лишь бы как.