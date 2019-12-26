«В рубашке родилась»: на переходе светофор рухнул прямо перед женщиной. Видео

Случись такое — прибавится седых волос, пожалуй. В Ярославле светофор рухнул на пешеходный переход прямо перед пешеходом. Случившееся попало на видеорегистратор.

Всё произошло 19 декабря, когда на Ярославль обрушился штормовой ветер. Автор видео Денис Булычев выложил ролик у себя на страничке «ВКонтакте», вчера видео попало на Youtube. На кадрах видно, как люди идут по переходу у «Победы» в Брагино и светофор падает в нескольких сантиметров от женщины, разбивается на куски.

— В рубашке родилась! — пишут в комментариях в группе Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».