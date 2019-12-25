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Отравившихся в Москве ярославских школьников отправят домой

Когда подростки вернутся из столицы

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Здоровью детей теперь ничего не угрожает

Здоровью детей теперь ничего не угрожает

В департаменте образования Ярославской области сообщили, что отравившихся в Москве подростков уже выписали из больницы.

Делегация школьников участвовала в первом чемпионате бизнес-корпораций по развитию инженерных компетенций, который проходил в столице. Из Ярославской области приехали 10 подростков от 13 до 17 лет. Внезапно в гостинице дети почувствовали недомогание, им вызвали скорую. Предварительный диагноз — «бактериальное пищевое отравление».

Двое детей попали в больницу, но теперь их здоровью ничего не угрожает.

— Завтра школьники, как и было запланировано, вернутся домой, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Чем отравились дети, пока неизвестно. В гостинице, где остановилась группа, говорят, что у них общепита нет, дети ходили есть в заведения неподалёку. В департаменте образования подтвердили, питание было организовано в столовой, которая находится рядом с гостиницей, в другие места и магазины они просто не могли попасть.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Стакан
25 дек 2019 в 20:17

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