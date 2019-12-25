Стало известно, где отравились ярославские дети, приехавшие на чемпионат бизнес-корпораций в Москве

В областном департаменте образования рассказали, как чувствуют себя на данный момент ярославские дети, отравившиеся в Москве.

В больнице сейчас два школьника из Ярославля — ученики 8-го и 9-го классов. Диагноз устанавливается. Дети говорят, что чувствуют себя хорошо.



— Делегация школьников из Ярославской области участвовала в первом чемпионате Бизнес-корпораций по развитию инженерных компетенций, проходившем в Москве с 23 по 25 декабря В составе группы — 10 человек от 13 до 17 лет. Среди них — школьники Ярославля, Рыбинска и Ярославского района. Дети питались в столовой, которая находится рядом с гостиницей проживания в соседнем здании. В столовой было организовано трехразовое питание — завтрак, обед и ужин. Дети питались только в этой столовой в огражденной зоне. Дополнительная закупка продуктов в магазинах и других точках Москвы исключена, так как дети были заняты в соревнованиях, передвижение детей было ограничено и контролировалось сопровождающими наставниками, — рассказали в департаменте образования.