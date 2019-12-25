В Москве отравились дети из Ярославля, приехавшие на соревнования. Состояние школьников

В Москве дети, приехавшие из Ярославля на соревнования по робототехнике, угодили в больницу. Больше десяти детей почувствовали недомогание в столичном отеле. Им вызвали скорую помощь.



— На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5–8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. — В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз — «бактериальное пищевое отравление».

