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В Москве отравились дети из Ярославля, приехавшие на соревнования. Состояние школьников

Детям вызывали скорую помощь

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Детям вызвали скорую

Детям вызвали скорую

В Москве дети, приехавшие из Ярославля на соревнования по робототехнике, угодили в больницу. Больше десяти детей почувствовали недомогание в столичном отеле. Им вызвали скорую помощь.

— На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5–8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. — В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз — «бактериальное пищевое отравление».

В департаменте сообщили, что угрозы жизни заболевших детей нет, они находятся в удовлетворительном состоянии.

— В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме, — сказали в департаменте.

Мы связались с отелем, в котором во время соревнований живут дети. Его сотрудники прокомментировали случившееся

В конце октября в Ярославле в инфекционную больницу попали студенты, которые приехали в город на федеральный молодёжный слёт. Всего за помощью к медикам обратились 48 человек, ровно половину из них пришлось положить в больницу.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Я всё вижу
25 дек 2019 в 10:35

Снова путинский повар пригожин? Или кто-то другой?

гость
25 дек 2019 в 10:34

Все 16 из Ярославля?