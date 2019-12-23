«Единая Россия» решила помочь матери убитого депутатом таксиста

В субботу, 21 декабря, делегация президиума Генерального совета «Единой России» приехала в Переславль-Залесский Ярославской области. Визит был связан с трагическими событиями, которые произошли на днях в городе — депутат гордумы Владимир Корнилов убил своего знакомого Павла Чередникова, который работал таксистом.



— Случившееся не имело под собой политической подоплеки. В то же время мы не снимаем и ответственность, потому что речь идет о человеке, занимавшем партийную должность — руководителя фракции в городской думе. Партии «Единая Россия» это наносит серьезный репутационный ущерб. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» примет решения о персональной партийной ответственности руководства Переславль-Залесского местного отделения партии, Ярославского регионального отделения партии и фракции «Единой России» в городской думе, — заявил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

