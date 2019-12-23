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Происшествия Депутата подозревают в убийстве

«Единая Россия» решила помочь матери убитого депутатом таксиста

Члены президиума Генсовета партии приехали в Ярославскую область, чтобы найти виновных

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У убитого Павла Чередникова осталась старенькая мама&nbsp;

У убитого Павла Чередникова осталась старенькая мама 

В субботу, 21 декабря, делегация президиума Генерального совета «Единой России» приехала в Переславль-Залесский Ярославской области. Визит был связан с трагическими событиями, которые произошли на днях в городе — депутат гордумы Владимир Корнилов убил своего знакомого Павла Чередникова, который работал таксистом.

— Случившееся не имело под собой политической подоплеки. В то же время мы не снимаем и ответственность, потому что речь идет о человеке, занимавшем партийную должность — руководителя фракции в городской думе. Партии «Единая Россия» это наносит серьезный репутационный ущерб. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» примет решения о персональной партийной ответственности руководства Переславль-Залесского местного отделения партии, Ярославского регионального отделения партии и фракции «Единой России» в городской думе, — заявил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Решение примут в четверг. При этом представители «Единой России» встретились с 83-летней матерью погибшего, ей предложили помощь. Какую именно, пока не сообщается.

— Мы эту ситуацию тоже берем на свой контроль. Безусловно, люди должны понимать, что мы их не бросим, — заверил Хинштейн.

Напомним, убийство произошло 14 декабря. Павел Чередников и Владимир Корнилов встретились у местного продуктового магазина. У последнего с собой была бутылка водки. Свидетели видели, что мужчины куда-то вместе ушли. А на следующий день Павла Чередникова нашли мертвым с обгоревшим лицом. По предварительной информации, Корнилов избил и задушил знакомого, а потом облил его лицо ацетоном и бросил спичку. Сейчас депутат задержан.

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
23 дек 2019 в 11:14

сделайте нам всем подарок на НГ, просто пойди вон уже!!!!!

коля
23 дек 2019 в 11:06

От ваших (Е.Р.) деяний погибло больше чем этот таксист !!!!!! Мы всё помним.И мелкий подхалимаж здесь не уместен .

Гость
23 дек 2019 в 10:48

Репутационный ущерб? Серьёзно? От ер больший ущерб для страны во всех смыслах!