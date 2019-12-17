«Приглядывал за старенькой мамой. Что с ней будет теперь?» Рассказ семьи таксиста, убитого депутатом

Это дом убитого в Переславле таксиста Павла Чередникова. В его убийстве подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова. О том, как произошло убийство, рассказали местные жители.

Мы сходили к дому Павла. К нам вышла его сестра. Со слезами на глазах рассказала, что нашли Павла соседи. Лежал на остановке у храма.



— Руки вверх, ноги вместе, лицом вниз... Его сегодня хоронили в закрытом гробу. Официальная причина смерти — механическая асфиксия (асфиксия — удушение. — Прим. ред.), — говорит сестра Павла.