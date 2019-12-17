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Криминал Депутата подозревают в убийстве Эксклюзив

«Приглядывал за старенькой мамой. Что с ней будет теперь?» Рассказ семьи таксиста, убитого депутатом

Мы поговорили с родными Павла Чередникова из Ярославской области

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В домике живёт мама Павла

В домике живёт мама Павла

Это дом убитого в Переславле таксиста Павла Чередникова. В его убийстве подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова. О том, как произошло убийство, рассказали местные жители. 

Мы сходили к дому Павла. К нам вышла его сестра. Со слезами на глазах рассказала, что нашли Павла соседи. Лежал на остановке у храма.

— Руки вверх, ноги вместе, лицом вниз... Его сегодня хоронили в закрытом гробу. Официальная причина смерти — механическая асфиксия (асфиксия — удушение. — Прим. ред.), — говорит сестра Павла.

Маме Павла 83 года, уже плоховато слышит. Глаза красные от слёз.

На участке два дома: в стареньком с печкой мама жила, а он, Павел, за ней приглядывал. Рядом новый дом себе построил, в нём жил.

— Ну бывало, два дня пьёт, потом отходит и две недели работает. Он за мамой приглядывал. Добрый был, безотказный. Второго я не знаю, мы с Нижегородской области. Что теперь с мамой? Маму забирать к себе будем, — говорит сестра Павла.

Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередниковЕдиная Россияубийство
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
17 дек 2019 в 15:21

Когда нет тормозов. Упишемся до бесконечности.