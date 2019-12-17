«Приглядывал за старенькой мамой. Что с ней будет теперь?» Рассказ семьи таксиста, убитого депутатом

Это дом убитого в Переславле таксиста Павла Чередникова. В его убийстве подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова. О том, как произошло убийство, рассказали местные жители.
Мы сходили к дому Павла. К нам вышла его сестра. Со слезами на глазах рассказала, что нашли Павла соседи. Лежал на остановке у храма.
— Руки вверх, ноги вместе, лицом вниз... Его сегодня хоронили в закрытом гробу. Официальная причина смерти — механическая асфиксия (асфиксия — удушение. — Прим. ред.), — говорит сестра Павла.
Маме Павла 83 года, уже плоховато слышит. Глаза красные от слёз.
На участке два дома: в стареньком с печкой мама жила, а он, Павел, за ней приглядывал. Рядом новый дом себе построил, в нём жил.
— Ну бывало, два дня пьёт, потом отходит и две недели работает. Он за мамой приглядывал. Добрый был, безотказный. Второго я не знаю, мы с Нижегородской области. Что теперь с мамой? Маму забирать к себе будем, — говорит сестра Павла.
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