«В ожогах — всё тело»: как врачи спасают жизнь 18-летнего ярославца, пострадавшего при взрыве газа

— Врачи говорят, что надежда только на его молодой организм, — плачет Татьяна, мама пострадавшего парня. — Леша сейчас на искусственных аппаратах, отключать не собираются, но и не дают никаких прогнозов.

В Ярославле 30 ноября в доме № 41 на улице Панина произошел взрыв газа. Пострадал 18-летний парень, студент Демидовского университета . В тот вечер он был дома один. Алексею досталось больше всех. Сейчас он лежит в реанимации Соловьёвской больницы. Прошло уже шесть дней, а его родители до сих пор не знают, будет ли их сын жить, ведь у парня 90 процентов кожи — в ожогах.

Пока Леша изо всех сил борется за жизнь, родители каждый день навещают его. Они сейчас живут у родителей Татьяны в селе.



— Нам предложили общежитие, но младший ребенок и так болеет, а если еще и переедем в общежитие, то с больничных вообще не вылезем, — рассказала Татьяна.



Младший ребенок, который только в этом году пошел в первый класс, еще не знает, в каком положении находится его брат. Маленький Андрей ждет возвращения Леши домой и уверен, что брат совсем скоро выздоровеет.



— Когда бабушка дает Андрюшке сладости, он оставляет половинку, — плачет мама пострадавшего парня, — говорит: «Леша скоро придет, и я его угощу».



Младший брат пострадавшего ярославца Андрей ходил на занятия по кудо, но сейчас перестал — семье не до того теперь. Обеспокоенные тренеры и родители детей, с которыми занимался мальчик, решили организовать помощь пострадавшей при взрыве семье и разместили реквизиты для того, чтобы желающие помочь могли перевести деньги.



— После взрыва у нас не осталось ничего, — делится Татьяна. — Единственное, что уцелело, это диван, но он весь набит стеклами.

