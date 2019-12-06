«В ожогах — всё тело»: как врачи спасают жизнь 18-летнего ярославца, пострадавшего при взрыве газа

В Ярославле 30 ноября в доме
— Врачи говорят, что надежда только на его молодой организм, — плачет Татьяна, мама пострадавшего парня. — Леша сейчас на искусственных аппаратах, отключать не собираются, но и не дают никаких прогнозов.
Пока Леша изо всех сил борется за жизнь, родители каждый день навещают его. Они сейчас живут у родителей Татьяны в селе.
— Нам предложили общежитие, но младший ребенок и так болеет, а если еще и переедем в общежитие, то с больничных вообще не вылезем, — рассказала Татьяна.
Младший ребенок, который только в этом году пошел в первый класс, еще не знает, в каком положении находится его брат. Маленький Андрей ждет возвращения Леши домой и уверен, что брат совсем скоро выздоровеет.
— Когда бабушка дает Андрюшке сладости, он оставляет половинку, — плачет мама пострадавшего парня, — говорит: «Леша скоро придет, и я его угощу».
Младший брат пострадавшего ярославца Андрей ходил на занятия по кудо, но сейчас перестал — семье не до того теперь. Обеспокоенные тренеры и родители детей, с которыми занимался мальчик, решили организовать помощь пострадавшей при взрыве семье и разместили реквизиты для того, чтобы желающие помочь могли перевести деньги.
— После взрыва у нас не осталось ничего, — делится Татьяна. — Единственное, что уцелело, это диван, но он весь набит стеклами.
Сама женщина сейчас не может думать ни о чем, кроме здоровья Алексея. Она разговаривала с врачами о пересадке кожи, если это возможно, но они ответили, что сейчас нужно только ждать и надеяться, что молодой организм Алексея справится с ожогами.
Взрыв газа в доме на улице Панина случился поздно вечером в субботу. Взрывной волной разворотило всю квартиру, выбило балкон. Выбило и стекла в окнах соседних квартир. Всю ночь на месте ЧП работали спасатели. Несколько семей остались без крыши над головой.