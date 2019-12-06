6 декабря пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.81
eur 70.72
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.81
eur 70.72

Все новости

Все новости
Происшествия Взрыв газа на Панина

«В ожогах — всё тело»: как врачи спасают жизнь 18-летнего ярославца, пострадавшего при взрыве газа

Мама студента рассказала о его состоянии

2 090
9 Обсудить

Поделиться

Взрывной волной разворотило всю квартиру

Взрывной волной разворотило всю квартиру

В Ярославле 30 ноября в доме № 41 на улице Панина произошел взрыв газа. Пострадал 18-летний парень, студент Демидовского университета. В тот вечер он был дома один. Алексею досталось больше всех. Сейчас он лежит в реанимации Соловьёвской больницы. Прошло уже шесть дней, а его родители до сих пор не знают, будет ли их сын жить, ведь у парня 90 процентов кожи — в ожогах.

— Врачи говорят, что надежда только на его молодой организм, — плачет Татьяна, мама пострадавшего парня. — Леша сейчас на искусственных аппаратах, отключать не собираются, но и не дают никаких прогнозов.

Пока Леша изо всех сил борется за жизнь, родители каждый день навещают его. Они сейчас живут у родителей Татьяны в селе. 

— Нам предложили общежитие, но младший ребенок и так болеет, а если еще и переедем в общежитие, то с больничных вообще не вылезем, — рассказала Татьяна.

Младший ребенок, который только в этом году пошел в первый класс, еще не знает, в каком положении находится его брат. Маленький Андрей ждет возвращения Леши домой и уверен, что брат совсем скоро выздоровеет.

— Когда бабушка дает Андрюшке сладости, он оставляет половинку, — плачет мама пострадавшего парня, — говорит: «Леша скоро придет, и я его угощу».

Младший брат пострадавшего ярославца Андрей ходил на занятия по кудо, но сейчас перестал — семье не до того теперь. Обеспокоенные тренеры и родители детей, с которыми занимался мальчик, решили организовать помощь пострадавшей при взрыве семье и разместили реквизиты для того, чтобы желающие помочь могли перевести деньги.

— После взрыва у нас не осталось ничего, — делится Татьяна. — Единственное, что уцелело, это диван, но он весь набит стеклами.

Сама женщина сейчас не может думать ни о чем, кроме здоровья Алексея. Она разговаривала с врачами о пересадке кожи, если это возможно, но они ответили, что сейчас нужно только ждать и надеяться, что молодой организм Алексея справится с ожогами.

Взрыв газа в доме на улице Панина случился поздно вечером в субботу. Взрывной волной разворотило всю квартиру, выбило балкон. Выбило и стекла в окнах соседних квартир. Всю ночь на месте ЧП работали спасатели. Несколько семей остались без крыши над головой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 3

Поделиться

Поделиться

взрыв газа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Диолигия
6 дек 2019 в 14:33

меня интересует лишь одно - причина взрыва - ПРИЧИНА!!!??? утечка, халатность или умысел???

Гость
6 дек 2019 в 13:17

Боженька, помоги им....

Гость
6 дек 2019 в 13:04

90% ожога шансов 1 на миллион,, (( жаль парня, надеюсь выживет, терпения родителям...