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Взрыв газа на Панина

Людей, лишившихся жилья после взрыва газа в доме на Панина, поселили в гостиницу. Фото

В мэрии города рассказали о финансовой помощи жителям пострадавшего дома

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Люди в одну ночь остались без крыши над головой

Люди в одну ночь остались без крыши над головой

В Ярославле три семьи, которые остались без крыши над головой после взрыва газа в доме № 41 на Панина, поселили в гостиницу. Они живут в двухместных номерах и получают трехразовое питание.

— Люди были размещены в районе трёх часов ночи. Мы стараемся сделать их пребывание у нас максимально комфортным, — сказала руководитель службы приёма гостиницы «Которосль» Евгения Рудь.

В мэрии рассказали о финансовой помощи жителям подъезда: 

— Во-первых, в случае полной утраты имущества выделяются средства на первоочередные нужды. Так, при взрыве газа в доме на Панина сильно пострадало две квартиры, степень ущерба сейчас оценивается комиссией. Размер материальной помощи на первоочередные нужды составляет один прожиточный минимум на каждого члена семьи, зарегистрированного по данному адресу. Во-вторых, социальная помощь в размере двух прожиточных минимумов на частичное возмещение утраченного имущества оказывается собственникам жилого помещения пропорционально доле собственности. И в-третьих, помощь предусмотрена в случае причинения ущерба здоровью в результате происшествия. Для получения социальной помощи необходимо соблюдение двух обязательных условий: первое — пострадавшее жильё является единственным помещением в собственности, и второе — отсутствуют противоправные действия со стороны близких родственников собственника, — рассказали в мэрии

За помощью можно обратиться в отдел по соцподдержке: Ленинградский проспект, д. 50, кабинет 115 — семьи без детей, и кабинет 119 — для семей с детьми, тел. 40-95-33, 55-11-13.

Люди живут в двухместных номерах

Люди живут в двухместных номерах

Напомним, взрыв в доме на Панина прогремел ночью 30 ноября. Взрывной волной вывернуло квартиру № 23. Пострадал 18-летний студент, находившийся один в квартире в момент взрыва. Мы нашли родителей парня, они рассказали, что происходило в квартире в ту ночь.

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взрыв газаЧП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 дек 2019 в 16:48

Депутаты Ярославля , да дайте вы старикам по новой квартире , они же не виноваты, что живут в домах которые уже давно исчерпали свой ресурс , что у них такие соседи , пенсии на которую не купишь нормальной плиты, вам плюсик в карму пойдет , и на будущих выборах в своем деле этим похвастаетесь

гость
4 дек 2019 в 16:40

Недавно же по всем домам ходили с проверкой газовщики.Нужно спросить с них в первую очередь.

Гость
4 дек 2019 в 15:27

Очень жалко безвинных стариков.