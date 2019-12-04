Людей, лишившихся жилья после взрыва газа в доме на Панина, поселили в гостиницу. Фото

В Ярославле три семьи, которые остались без крыши над головой после взрыва газа в доме № 41 на Панина, поселили в гостиницу. Они живут в двухместных номерах и получают трехразовое питание.

— Люди были размещены в районе трёх часов ночи. Мы стараемся сделать их пребывание у нас максимально комфортным, — сказала руководитель службы приёма гостиницы «Которосль» Евгения Рудь.



В мэрии рассказали о финансовой помощи жителям подъезда:

— Во-первых, в случае полной утраты имущества выделяются средства на первоочередные нужды. Так, при взрыве газа в доме на Панина сильно пострадало две квартиры, степень ущерба сейчас оценивается комиссией. Размер материальной помощи на первоочередные нужды составляет один прожиточный минимум на каждого члена семьи, зарегистрированного по данному адресу. Во-вторых, социальная помощь в размере двух прожиточных минимумов на частичное возмещение утраченного имущества оказывается собственникам жилого помещения пропорционально доле собственности. И в-третьих, помощь предусмотрена в случае причинения ущерба здоровью в результате происшествия. Для получения социальной помощи необходимо соблюдение двух обязательных условий: первое — пострадавшее жильё является единственным помещением в собственности, и второе — отсутствуют противоправные действия со стороны близких родственников собственника, — рассказали в мэрии