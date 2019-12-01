«Всё затряслось, люстры попадали»: жители дома, где взорвался газ, рассказали, что происходило ночью

Жильцы дома на улице Панина в Ярославле, где ночью ночью в квартире на третьем этаже произошёл взрыв газа, рассказали, как пережили страшную ночь.



После взрыва люди не сразу поняли, что случилось.



— Услышали хлопок, — говорят жильцы соседнего подъезда. — Выглянули с балкона, увидели на земле доски и сначала подумали, что это с балкона кто-то шкаф выкинул. А оказалось, что это доски и куски балкона вылетевшего.

