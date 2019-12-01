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Взрыв газа на Панина

«Всё затряслось, люстры попадали»: жители дома, где взорвался газ, рассказали, что происходило ночью

На месте ЧП в Ярославле до сих пор работают спецслужбы

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Сейчас на месте дежурят спасатели

Сейчас на месте дежурят спасатели

Жильцы дома на улице Панина в Ярославле, где ночью ночью в квартире на третьем этаже произошёл взрыв газа, рассказали, как пережили страшную ночь.

После взрыва люди не сразу поняли, что случилось.

— Услышали хлопок, — говорят жильцы соседнего подъезда. — Выглянули с балкона, увидели на земле доски и сначала подумали, что это с балкона кто-то шкаф выкинул. А оказалось, что это доски и куски балкона вылетевшего.

От взрыва выбило стёкла в нескольких квартирах

От взрыва выбило стёкла в нескольких квартирах

Люди, которые живут под квартирой, в которой прогремел взрыв, до сих пор в шоке. Говорят, в рубашке родились.

— Мы лежали, смотрели телевизор, вдруг все затряслось, как при землетрясении, — рассказали жильцы второго этажа. — У нас люстры попадали. Мы, что успели, натянули и выбежали из дома.

С обеих сторон дома на земле валяются обломки

С обеих сторон дома на земле валяются обломки

Примерно в половине третьего ночи жителей дома пустили обратно в квартиры. Всех, кроме тех, кто живёт во втором подъезде, где и взорвался газ. В ближайшее время должна приехать комиссия, чтобы провести более тщательное обследование дома.

Взрыв произошёл в квартире на третьем этаже

Взрыв произошёл в квартире на третьем этаже

В ближайшее время комиссия обследует дом

В ближайшее время комиссия обследует дом

Взрыв газа произошёл ночью

Взрыв газа произошёл ночью

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