Утро не задалось: в Брагино ВАЗ провалился в люк

Сегодня утром на улице Елены Колесовой ВАЗ провалился колесом в плохо закрытый люк. ДТП произошло на второстепенной дороге в час пик.

— Водитель сразу вызвал ГИБДД, начал фотографировать машину и делать видео, — рассказывает очевидец событий Анастасия Солодкова.

Владельцу машины пришлось вызывать эвакуатор, чтобы вытащить авто из люка.

Ярославцы советуют ему подавать в суд на дорожников. Надо сказать, что в нашем городе уже были похожие случаи. Например, ярославец Дмитрий Булкин отсудил у чиновников полмиллиона за то, что его машина попала в яму. А недавно другой мужчина, мотоцикл которого попал в яму на Тормозном шоссе, тоже отсудил у мэрии неплохие денежки.