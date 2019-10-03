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Утро не задалось: в Брагино ВАЗ провалился в люк

Ярославцу пришлось вызывать эвакуатор

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ДТП произошло в восемь часов утра

ДТП произошло в восемь часов утра

Сегодня утром на улице Елены Колесовой ВАЗ провалился колесом в плохо закрытый люк. ДТП произошло на второстепенной дороге в час пик.

— Водитель сразу вызвал ГИБДД, начал фотографировать машину и делать видео, — рассказывает очевидец событий Анастасия Солодкова.

Владельцу машины пришлось вызывать эвакуатор, чтобы вытащить авто из люка.

Ярославцы советуют ему подавать в суд на дорожников. Надо сказать, что в нашем городе уже были похожие случаи. Например, ярославец Дмитрий Булкин отсудил у чиновников полмиллиона за то, что его машина попала в яму. А недавно другой мужчина, мотоцикл которого попал в яму на Тормозном шоссе, тоже отсудил у мэрии неплохие денежки.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    3 окт 2019 в 12:13

    Хотелось бы узнать, какое наказание понесут те, кто отвечает за безопасность дорог в городе. Хотя, о чем это я....