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Появилось видео, как в Ярославле на пешеходном переходе «Нива» сбила 6-летнего мальчика

Ребёнок перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора

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Мальчик отлетел на несколько метров

Мальчик отлетел на несколько метров

Появилось видео, как на пешеходном переходе на улице Панина «Нива» сбила 6-летнего мальчика. Напомним, ДТП случилось вчера примерно в семь часов вечера. На видео видно, как ребёнок без присмотра взрослых перебегает пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В этот момент к «зебре» приближается «Нива», водитель которой проскочил перекрёсток на красный. 46-летняя женщина даже не притормозила перед переходом, по которому идут люди. Из-за стоящих в противоположном ряду автомобилей она не заметила бегущего прямо под колёса мальчишку.

Очевидцы в шоке. Водители бросают автомобили на «аварийке». Подбегают к сбитому мальчонке. Через пару минут приезжает скорая и кладет мальчика на носилки.

— В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Если вам известно, в каком состоянии находится мальчик, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в сообщения в группе во «ВКонтакте». Желаем ему скорейшего выздоровления! 

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Гость
    20 сен 2019 в 12:51

    Машина выехала и половиной корпуса стоит на пешеходном переходе это нарушение. От части он тоже виновник, так как закрыл проход пешеходам и ограничил обзор. Таких надо сурово карать. За не пропуск пешехода лишать прав, иначе проблемы не решить. Так и будут наглые и не адекватные давить людей.

    Гость.
    20 сен 2019 в 12:48

    По-русски - на зелёный свет. Вообще, конечно, адская у вас риторика. Как у бабки в очереди. Абзац с "шоком" и "мальчонкой" - реально полный абзац.

    Тупому водятлу море по колено.
    20 сен 2019 в 12:44

    Введите уже лишение прав на три года за не пропуск пешехода. А в случае причинения вреда здоровью срок от лишения свободы от 5 до 15 лет.