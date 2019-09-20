Появилось видео, как в Ярославле на пешеходном переходе «Нива» сбила 6-летнего мальчика

Появилось видео, как на пешеходном переходе на улице Панина «Нива» сбила 6-летнего мальчика . Напомним, ДТП случилось вчера примерно в семь часов вечера. На видео видно, как ребёнок без присмотра взрослых перебегает пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В этот момент к «зебре» приближается «Нива», водитель которой проскочил перекрёсток на красный. 46-летняя женщина даже не притормозила перед переходом, по которому идут люди. Из-за стоящих в противоположном ряду автомобилей она не заметила бегущего прямо под колёса мальчишку.

Очевидцы в шоке. Водители бросают автомобили на «аварийке». Подбегают к сбитому мальчонке. Через пару минут приезжает скорая и кладет мальчика на носилки.

— В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.



Если вам известно, в каком состоянии находится мальчик, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в сообщения в группе во «ВКонтакте». Желаем ему скорейшего выздоровления!