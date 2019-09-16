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«Был забор, стал проходной двор». На дом и участок инвалида из Ярославля свалился огромный тополь

Прошло три недели, но власти так и не убрали остатки дерева

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Так сейчас выглядит участок 

Фото: Елена Курнакова

В Ярославле дерево упало прямо во двор частного дома. Происшествие случилось еще в конце августа на улице Лётной во Фрунзенском районе города. Местные жители тогда рассказывали, что упавший тополь повалил столб и повредил провода на двух улицах. Электричество починили спустя семь часов, да и дерево быстро спилили. Но прошло почти три недели, а мусор и распиленный тополь убирать, видимо, никто не собирается.

Распиленные ветки свалены в кучу

Распиленные ветки свалены в кучу

— Была яблоня, остался пустой ствол. Был огород, теперь распиленный тополь вместо чеснока и лука. Был новый забор, стал проходной двор. Была крыша, стало решето, — говорит дочка хозяина дома Елена.

Сергей Курнаков, который живёт в этом самом доме, самостоятельно починить крышу и убрать мусор не может. У мужчины нет одной ноги.

К счастью, крышу не сильно повредило

К счастью, крышу не сильно повредило

— В выходные сотрудники МЧС спилили аварийное древо. На участке уберется территориальная администрация. Собственник может обратиться в отдел соцподдержки территориальной администрации для получения денежной компенсации. Кроме того, можно связаться с депутатами и попросить отремонтировать забор, — ответили в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Если вы готовы помочь Сергею Курнакову, напишите ему лично или нам на почту 76@rugion.ru. Также можете отправить личное сообщение в группу во «ВКонтакте».

Телефоны отделов социальных выплат:

  • Фрунзенский район: 40-93-42;
  • Красноперекопский район: 40-44-59;
  • Дзержинский район: 50-57-67;
  • Заволжский район: 40-98-88;
  • Кировский район: 74-52-21;
  • Ленинский район: 40-90-82.

Но этого могло бы не случиться, если бы старое дерево вовремя спилили.

— Дерево неоднократно просили спилить, звонили в «Горзеленхоз», но власти не реагировали, — говорит местная жительница в видео.

Мы уточнили в «Горзеленхозстрое». Заявки от местных жителей к ним не поступало.

Ранее мы писали, куда звонить, если вам мешает дерево во дворе.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    16 сен 2019 в 17:55

    Возрадуйся дедуль и распили на дрова, всё равно пропадёт.