«Был забор, стал проходной двор». На дом и участок инвалида из Ярославля свалился огромный тополь

В Ярославле дерево упало прямо во двор частного дома. Происшествие случилось еще в конце августа на улице Лётной во Фрунзенском районе города. Местные жители тогда рассказывали, что упавший тополь повалил столб и повредил провода на двух улицах. Электричество починили спустя семь часов, да и дерево быстро спилили. Но прошло почти три недели, а мусор и распиленный тополь убирать, видимо, никто не собирается.

— Была яблоня, остался пустой ствол. Был огород, теперь распиленный тополь вместо чеснока и лука. Был новый забор, стал проходной двор. Была крыша, стало решето, — говорит дочка хозяина дома Елена.

Сергей Курнаков, который живёт в этом самом доме, самостоятельно починить крышу и убрать мусор не может. У мужчины нет одной ноги.

— В выходные сотрудники МЧС спилили аварийное древо. На участке уберется территориальная администрация. Собственник может обратиться в отдел соцподдержки территориальной администрации для получения денежной компенсации. Кроме того, можно связаться с депутатами и попросить отремонтировать забор, — ответили в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Если вы готовы помочь Сергею Курнакову, напишите ему лично или нам на почту 76@rugion.ru. Также можете отправить личное сообщение в группу во «ВКонтакте».

Телефоны отделов социальных выплат:



Фрунзенский район: 40-93-42;

Красноперекопский район: 40-44-59;

Дзержинский район: 50-57-67;

Заволжский район: 40-98-88;

Кировский район: 74-52-21;

Ленинский район: 40-90-82.

Но этого могло бы не случиться, если бы старое дерево вовремя спилили.



— Дерево неоднократно просили спилить, звонили в «Горзеленхоз», но власти не реагировали, — говорит местная жительница в видео.