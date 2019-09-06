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Происшествия

Прямо во двор: упавшее дерево обесточило в Ярославле две улицы

Жителям самим пришлось его распиливать

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Дерево снесло столб и оборвало провода

Фото: Подслушано в Ярославле

В Ярославле упавшее дерево повлекло за собой сразу несколько напастей. Старый крупный тополь обрушился прямо во двор частного жилого дома на улице Лесной в Красноперекопском районе. Дерево также повалило столб, из-за чего оборвались провода, подающие электричество.

— Дерево неоднократно просили спилить, звонили в «Горзеленхоз», но власти не реагировали. Теперь оно упало, оборвало провода, сломало забор, оставило две улицы без света, — рассказала местная жительница. 

Мужчина, во двор которого обрушилось дерево, рассказал о повреждениях.

— Дерево упало прямо ко мне в огород, даже крышу пробило. Спилили, — рассказал Сергей Курнаков. 

Кстати, мы уже рассказывали, куда звонить, если вам мешает дерево во дворе. 

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