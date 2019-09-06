Прямо во двор: упавшее дерево обесточило в Ярославле две улицы

В Ярославле упавшее дерево повлекло за собой сразу несколько напастей. Старый крупный тополь обрушился прямо во двор частного жилого дома на улице Лесной в Красноперекопском районе. Дерево также повалило столб, из-за чего оборвались провода, подающие электричество.

— Дерево неоднократно просили спилить, звонили в «Горзеленхоз», но власти не реагировали. Теперь оно упало, оборвало провода, сломало забор, оставило две улицы без света, — рассказала местная жительница.