«Кто должен?»: куда звонить, когда мешает дерево во дворе

«Кто должен?» — наша новая рубрика, где мы будем давать ответы на насущные вопросы повседневной жизни ярославцев. А вопросов много: о ЖКХ, уборке дворов, подъездов, города, вывозе мусора, поликлиниках, общественном транспорте и так далее. Мы расскажем, кто должен решать эти вопросы и куда обращаться, чтобы жить стало лучше.



Первый вопрос в нашей рубрике: кто должен убирать поваленные деревья, спиливать бьющиеся в окна ветки, выкорчёвывать старые кустарники и деревья. В общем, делать всё, что связано с мешающей растительностью у дома. Лучше не дожидаться случая, когда здоровенное дерево обрушится, как это случилось в Ярославле прямо у входа в ясли.

