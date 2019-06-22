«Кто должен?»: куда звонить, когда мешает дерево во дворе

Кто должен убирать поваленные деревья, спиливать мешающие ветви во дворе?
Фото: Александра Савельева
«Кто должен?» — наша новая рубрика, где мы будем давать ответы на насущные вопросы повседневной жизни ярославцев. А вопросов много: о ЖКХ, уборке дворов, подъездов, города, вывозе мусора, поликлиниках, общественном транспорте и так далее. Мы расскажем, кто должен решать эти вопросы и куда обращаться, чтобы жить стало лучше.
Первый вопрос в нашей рубрике: кто должен убирать поваленные деревья, спиливать бьющиеся в окна ветки, выкорчёвывать старые кустарники и деревья. В общем, делать всё, что связано с мешающей растительностью у дома. Лучше не дожидаться случая, когда здоровенное дерево обрушится, как это случилось в Ярославле прямо у входа в ясли.
Ответ:
— Если территория придомовая, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если необходимо спилить ветки, которые мешают, нужно позвонить в управдом, оставить заявку с указанием квартиры, напротив которой мешают ветки (приедет комиссия, составит акт), — рассказал представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Если необходимо срубить дерево у дома, то сначала общим собранием жильцов жильцов нужно вынести решение об этом. А потом также позвонить в управляющую компанию и оставить заявку.
Если опасное дерево растёт на территории, не относящейся к вашему дому, нужно звонить в «Горзеленхозстрой»: