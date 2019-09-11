Мэр пообещал помочь ученикам ярославской школы, где случился пожар

Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал помочь школе № 29 и её ученикам. Напомним, вчера во время уроков в одном из кабинетов случился пожар. Пришлось эвакуировать почти 500 человек. Чуть позже стали известны последствия случившегося.



― Пожарные прибыли на место в считаные минуты, все 490 учеников и персонал были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. В повреждённом классе в кратчайшие сроки сделаем ремонт. Детям, у которых пострадали личные вещи, окажем необходимую помощь. И во всех школах города в обязательном порядке ещё раз проведём профилактические мероприятия. Благодарю все службы и педагогический состав школы за профессиональную работу! ― сказал мэр города Владимир Волков.



Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Уроки в школе продолжаются. Кабинет, в котором случился пожар, закрыли.