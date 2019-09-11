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Мэр пообещал помочь ученикам ярославской школы, где случился пожар

Напоминаем подробности чрезвычайного происшествия

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Когда случился пожар, дети были на физкультуре

Фото: мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал помочь школе № 29 и её ученикам. Напомним, вчера во время уроков в одном из кабинетов случился пожар. Пришлось эвакуировать почти 500 человек. Чуть позже стали известны последствия случившегося

― Пожарные прибыли на место в считаные минуты, все 490 учеников и персонал были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. В повреждённом классе в кратчайшие сроки сделаем ремонт. Детям, у которых пострадали личные вещи, окажем необходимую помощь. И во всех школах города в обязательном порядке ещё раз проведём профилактические мероприятия. Благодарю все службы и педагогический состав школы за профессиональную работу! ― сказал мэр города Владимир Волков.

Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Уроки в школе продолжаются. Кабинет, в котором случился пожар, закрыли.

Видео: Оксана Лазарева

В прошлом году в Ярославской области в другой школе вспыхнул пожар. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки, деревянное строение вспыхнуло как спичка. Спасти здание не удалось. Мы уже писали, что было дальше.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    11 сен 2019 в 12:33

    Показуха, а в частности в школе №40 плесень и сырость в кабинетах (крыша течет) о чем и писал 76.ru. Кабинеты закрыты. Но все лето не было ремонта и никто не спешит его делать. И так во многих школах, но денег на ремонты нет. А тут нашлись.