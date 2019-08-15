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Происшествия

В Ярославле к детскому дому-интернату выехало 10 пожарных машин: что случилось

Поздней ночью в здании сработала пожарная сигнализация

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На часах было около 01:10 

Фото: Сергей Киселёв | Жесть Ярославль / Vk.com

Минувшей ночью несколько пожарных машин вместе с машиной скорой помощи и ДПС кинулись к зданию детского дома-интерната на улице Клубной. Там сработала пожарная сигнализация. Когда приехали спасатели, детей уже вывели из здания сотрудники интерната.

— Сработала пожарная сигнализация, но она оказалась ложной. Всего на вызов отправилось десять единиц техники. Столько машин выехало, потому что объект социально значимый, — сообщил дежурный управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, никто из детей не пострадал. Но мы ещё долго не забудем трагедию в посёлке Медягино недалеко от Ярославля, где в пожаре заживо сгорели трое малышей. В мае мать, которая оставила детей одних, услышала приговор

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