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Трое детей сгорели в квартире
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Женщина, чьи дети сгорели в пожаре, услышала приговор

Что решил ярославский суд

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Женщине дали условный срок

Фото: Елена Вахрушева

Только что ярославский районный суд огласил приговор матери, чьи дети сгорели в пожаре. Женщина получила два года условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, что в отношении неё возбудили уголовное дело после страшного пожара, где сгорели трое маленьких детей. Женщина оставила их одних дома, включив обогреватель. Мать пошла в школу за старшей дочкой. Когда они вернулись, из квартиры уже шёл чёрный дым.

— Я вину признаю... Раскаиваюсь... Прошу оставить меня на свободе, — сказала женщина вчера на последнем слове.

Её адвокат настаивал на условном сроке, гособвинитель просил реальный срок. Суд согласился с доводами адвоката, который указывал на то, что женщина устроилась на работу, имеет психическое заболевание и у неё осталась ещё одна дочка. Девочка сейчас воспитывается в приёмной семье. Её родная мать заявила, что собирается вернуть ребёнка себе.

Напомним, что женщина уже была лишена родительских прав. Трое её старших детей воспитывались в детском доме.

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дети сгорели в пожаре

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