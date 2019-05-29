Женщина, чьи дети сгорели в пожаре, услышала приговор

Только что ярославский районный суд огласил приговор матери, чьи дети сгорели в пожаре. Женщина получила два года условно с испытательным сроком на два года.
Напомним, что в отношении неё возбудили уголовное дело после страшного пожара, где сгорели трое маленьких детей. Женщина оставила их одних дома, включив обогреватель. Мать пошла в школу за старшей дочкой. Когда они вернулись, из квартиры уже шёл чёрный дым.
— Я вину признаю... Раскаиваюсь... Прошу оставить меня на свободе, — сказала женщина вчера на последнем слове.
Её адвокат настаивал на условном сроке, гособвинитель просил реальный срок. Суд согласился с доводами адвоката, который указывал на то, что женщина устроилась на работу, имеет психическое заболевание и у неё осталась ещё одна дочка. Девочка сейчас воспитывается в приёмной семье. Её родная мать заявила, что собирается вернуть ребёнка себе.
Напомним, что женщина уже была лишена родительских прав. Трое её старших детей воспитывались в детском доме.