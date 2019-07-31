Отказали тормоза: в Ярославской области целые сутки иномарка плавала в реке

Иномарка сутки проплавала в реке Черёмухе
Фото: «Рыбинск 40»
Несколько дней обсуждали в социальных сетях плавающую иномарку в реке Черёмухе в Рыбинском районе Ярославской области. Многие пользователи интернета от души веселились, ведь фото машины-амфибии появились после Дня Военно-Морского Флота.
— Морячки решили десантуру переплюнуть и разгулялись в честь праздника на полную катушку, — шутили в соцсети «ВКонтакте».
Были и те, кто переживал, — не случилась ли трагедия. К счастью, люди в этом ЧП не пострадали. Машина плавала в реке целые сутки.
— Наши специалисты вытащили автомобиль по просьбе ГИБДД, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Спасатель залез в воду, прицепил к «Опелю» трос, и легковушку выдернули на сушу пожарным ЗИЛом. Сюжет об этом показало рыбинское телевидение.
— После выхода сюжета в эфир к нам в редакцию обратился хозяин машины, — рассказала корреспондент телеканала «Рыбинск 40» Кристина Рогалева. — Он объяснил, что у машины вышел из строя ручной тормоз, и она скатилась в реку.
Также мужчина пояснил, что уже нашёл эвакуатор и хотел сам вытащить свою «ласточку» из Черёмухи, но спецслужбы его опередили.
Осенью прошлого года в Ярославской области вылавливали «Дэу» из реки Ить, а зимой 2017-го в Рыбинске по Волге несколько дней плавал «Лексус».