31 июля среда
СЕЙЧАС +12°С
usd 63.38
eur 70.60
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 63.38
eur 70.60

Все новости

Все новости
Происшествия

Отказали тормоза: в Ярославской области целые сутки иномарка плавала в реке

Стали известны подробности о машине-амфибии

Поделиться

1 288
1 Обсудить

Иномарка сутки проплавала в реке Черёмухе

Фото: «Рыбинск 40»

Несколько дней обсуждали в социальных сетях плавающую иномарку в реке Черёмухе в Рыбинском районе Ярославской области. Многие пользователи интернета от души веселились, ведь фото машины-амфибии появились после Дня Военно-Морского Флота.

— Морячки решили десантуру переплюнуть и разгулялись в честь праздника на полную катушку, — шутили в соцсети «ВКонтакте».

Были и те, кто переживал, — не случилась ли трагедия. К счастью, люди в этом ЧП не пострадали. Машина плавала в реке целые сутки.

— Наши специалисты вытащили автомобиль по просьбе ГИБДД, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Сотрудники МЧС со второй попытки выдернули иномарку на сушу

Спасатель залез в воду, прицепил к «Опелю» трос, и легковушку выдернули на сушу пожарным ЗИЛом. Сюжет об этом показало рыбинское телевидение.

— После выхода сюжета в эфир к нам в редакцию обратился хозяин машины, — рассказала корреспондент телеканала «Рыбинск 40» Кристина Рогалева. — Он объяснил, что у машины вышел из строя ручной тормоз, и она скатилась в реку.

Также мужчина пояснил, что уже нашёл эвакуатор и хотел сам вытащить свою «ласточку» из Черёмухи, но спецслужбы его опередили.

Осенью прошлого года в Ярославской области вылавливали «Дэу» из реки Ить, а зимой 2017-го в Рыбинске по Волге несколько дней плавал «Лексус».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествияДТПРыбинск

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
31 июл 2019 в 13:05

А что машина за сутки перекрасилась в реке ?! ( Фото - Видео)