Отказали тормоза: в Ярославской области целые сутки иномарка плавала в реке

Несколько дней обсуждали в социальных сетях плавающую иномарку в реке Черёмухе в Рыбинском районе Ярославской области. Многие пользователи интернета от души веселились, ведь фото машины-амфибии появились после Дня Военно-Морского Флота.



— Морячки решили десантуру переплюнуть и разгулялись в честь праздника на полную катушку, — шутили в соцсети «ВКонтакте».



Были и те, кто переживал, — не случилась ли трагедия. К счастью, люди в этом ЧП не пострадали. Машина плавала в реке целые сутки.



— Наши специалисты вытащили автомобиль по просьбе ГИБДД, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.