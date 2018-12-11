Женщина, скорее всего, была одета в малиновое пальто

В Ярославле волонтёры разыскивают 40-летнюю Наталью Малкову. Женщина вышла из дома 3 декабря и с тех пор о ней ничего неизвестно.



Рост Натальи 168 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

— Из особых примет — татуировка на запястье, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Во что она была одета, неизвестно. Предположительно на ней было длинное малиновое пальто.

Ярославцев просят присмотреться к прохожим повнимательнее, вдруг среди них вы заметите пропавшую женщину. По информации волонтёров, Наталья нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где она находится или видели Наталью после 3 декабря, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда: 8 800 700-54-52.



В начале декабря в Ярославле женщина разыскивала 16-летнюю дочь. Мама расклеивала листовки и очень переживала, но девочка вернулась сама.