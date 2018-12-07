Маргарита ушла из школы и больше её не видели

«Мама места себе не находит. Бегает с собакой по городу или стоит у окна», — рассказывает Олеся Майорова, подруга семьи, где пропала 16-летняя девушка.



Вчера Маргарита вышла из школы и больше её никто не видел.



Маргарита всегда была спокойной, послушной девочкой. Она хорошо учится, её любят учителя. С одноклассниками была в хороших отношениях, общалась со всеми, но понемногу.



— Она замкнутая девочка, на переменах чаще всего была одна, — рассказывает Диана, девочка, которая учится с Маргаритой в одной школе.



По словам мамы Маргариты, друзья дочки сначала молчали, но, когда к поискам подключилась полиция, разговорились.



— Друзья сказали, что она ушла в сторону улицы Алябьева. Но она так иногда из школы возвращалась, — рассказала мама девочки Анна.



Женщина отвлеклась буквально на пару минут, чтобы поговорить с нами. Она бегает по городу и расклеивает листовки с фотографиями своей дочери.



— Скорее всего, у неё появился взрослый поклонник, — сказала Анна. — Она мне ничего об этом не говорила, но поведение изменилось.



В день пропажи Маргарита была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном без меха, чёрную вязаную шапку, чёрно-синие джинсы, чёрные сапоги. С собой у неё был чёрный рюкзак с надписью Sport.



Если вам что-либо известно о Маргарите, позвоните на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.

