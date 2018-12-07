Мама бегает по городу и расклеивает листовки: подробности пропажи 16-летней девушки
«Мама места себе не находит. Бегает с собакой по городу или стоит у окна», — рассказывает Олеся Майорова, подруга семьи, где пропала 16-летняя девушка.
Вчера Маргарита вышла из школы и больше её никто не видел.
Маргарита всегда была спокойной, послушной девочкой. Она хорошо учится, её любят учителя. С одноклассниками была в хороших отношениях, общалась со всеми, но понемногу.
— Она замкнутая девочка, на переменах чаще всего была одна, — рассказывает Диана, девочка, которая учится с Маргаритой в одной школе.
По словам мамы Маргариты, друзья дочки сначала молчали, но, когда к поискам подключилась полиция, разговорились.
— Друзья сказали, что она ушла в сторону улицы Алябьева. Но она так иногда из школы возвращалась, — рассказала мама девочки Анна.
Женщина отвлеклась буквально на пару минут, чтобы поговорить с нами. Она бегает по городу и расклеивает листовки с фотографиями своей дочери.
— Скорее всего, у неё появился взрослый поклонник, — сказала Анна. — Она мне ничего об этом не говорила, но поведение изменилось.
В день пропажи Маргарита была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном без меха, чёрную вязаную шапку, чёрно-синие джинсы, чёрные сапоги. С собой у неё был чёрный рюкзак с надписью Sport.
Если вам что-либо известно о Маргарите, позвоните на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.