Сейчас Маргарита дома

16-летняя Маргарита Левчук, которая пропала два дня назад, нашлась. Об этом рассказала мама девочки.



— Она вернулась сама, так как резонанс большой был. И поиски обширные. Где была, я бы не хотела афишировать. Огромное спасибо хочу сказать «ЯрСпасу» и лично Илье Клёмину. Он всегда на связи был, — рассказала мама девочки Анна.



До этого в разговоре женщина уже озвучивала предположение, где может находиться её дочь. По словам Анны, поведение Маргариты в последнее время сильно изменилось. Мама считала, что дочка могла общаться со взрослым кавалером и уйти к нему.

