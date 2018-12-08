Пришла сама: пропавшая 16-летняя девочка из Ярославской области вернулась к маме
8 декабря 2018 11:35
2 524 7
16-летняя Маргарита Левчук, которая пропала два дня назад, нашлась. Об этом рассказала мама девочки.
— Она вернулась сама, так как резонанс большой был. И поиски обширные. Где была, я бы не хотела афишировать. Огромное спасибо хочу сказать «ЯрСпасу» и лично Илье Клёмину. Он всегда на связи был, — рассказала мама девочки Анна.
До этого в разговоре женщина уже озвучивала предположение, где может находиться её дочь. По словам Анны, поведение Маргариты в последнее время сильно изменилось. Мама считала, что дочка могла общаться со взрослым кавалером и уйти к нему.
Фото: Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru