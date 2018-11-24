В выехавший грузовик врезалась «Киа»

В Ярославле разыскивают свидетелей и тех, у кого есть запись с видеорегистраторов ДТП с грузовиком. Авария произошла днём 23 ноября после Добрынинского моста. Грузовик с двумя прицепами развернуло поперёк дороги. Водитель «Киа» не успел затормозить и врезался в него. Мужчина пострадал, а его супруга сейчас просит откликнуться всех, кто видел момент столкновения. У самого мужчины частичная потеря памяти.



— Вчера был для меня ужасный вечер! — рассказала Ирина Нибиуллина. — Самое страшное было, когда позвонил муж, сказал, что попал в аварию и стоит на улице у приемного покоя Соловьевской больницы. Ему дали бумажку, но он не знает, что ему делать и куда идти. У человека частичная потеря памяти, амнезия, он ничего не помнит. Как вообще можно отпустить такого человека врачам? В аварии он не виноват, ехал по своей полосе. С второстепенной выехал КамАЗ с прицепом и проехал через двойную полосу. Вину водитель признал и подписал протокол. Есть проблема — у водителя грузовика нет страховки, он простой водитель, а машина принадлежит другим людям. Самое главное, что муж живой! Трое детей чуть не остались без отца.

Если у вас есть запись с регистратора, вы можете отправить её Ирине Нибиуллиной или в личные сообщения группы 76.ru в соцсети «ВКонтакте».



Несмотря на то, что авария случилась около 14 часов, грузовик перекрыл дорогу почти до шести вечера. Весь день в сторону Брагино машины стояли в огромной пробке.

