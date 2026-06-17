Окровавленный салон и выбитые стекла: появились кадры с места удара дрона по автобусу с детской футбольной командой

Раненых пассажиров срочно госпитализировали Источник: Егор Ковальчук / Telegram

Следственный комитет России опубликовал видео с места, где беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области. На кадрах видно, что разрушения получила преимущественно передняя часть автомобиля. Осколки изрешетили внешнюю часть корпуса и выбили окна. Внутри салона на части сидений остались пятна крови.

Источник: Следком / Telegram

Команда юных спортсменов ехала на двухэтажном автобусе из Республики Беларусь в Геленджик на отдых. На трассе А240 в Брянской области украинский беспилотник атаковал транспортное средство. Как сообщает следком, внутри находились 44 пассажира, 28 из них — дети. Предварительно, погибла одна женщина, сопровождавшая команду, еще 6 человек получили ранения, их госпитализировали. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Егор Ковальчук / Telegram