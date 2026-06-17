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Происшествия Окровавленный салон и выбитые стекла: появились кадры с места удара дрона по автобусу с детской футбольной командой

Окровавленный салон и выбитые стекла: появились кадры с места удара дрона по автобусу с детской футбольной командой

Следователи возбудили уголовное дело о теракте

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Раненых пассажиров срочно госпитализировали | Источник: Егор Ковальчук / TelegramРаненых пассажиров срочно госпитализировали | Источник: Егор Ковальчук / Telegram

Раненых пассажиров срочно госпитализировали

Источник:

Егор Ковальчук / Telegram

Следственный комитет России опубликовал видео с места, где беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области. На кадрах видно, что разрушения получила преимущественно передняя часть автомобиля. Осколки изрешетили внешнюю часть корпуса и выбили окна. Внутри салона на части сидений остались пятна крови.

Источник:

Следком / Telegram

Команда юных спортсменов ехала на двухэтажном автобусе из Республики Беларусь в Геленджик на отдых. На трассе А240 в Брянской области украинский беспилотник атаковал транспортное средство. Как сообщает следком, внутри находились 44 пассажира, 28 из них — дети. Предварительно, погибла одна женщина, сопровождавшая команду, еще 6 человек получили ранения, их госпитализировали. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Егор Ковальчук / TelegramИсточник: Егор Ковальчук / Telegram
Источник:

Егор Ковальчук / Telegram

По факту атаки СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи устанавливают детали преступления и лиц, причастных к произошедшему. В Министерстве иностранных дел РФ добавили, что поддерживают контакт с МИД Беларуси и посольством республики в Москве.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Автобус Футбольная команда Республика Беларусь Пострадавший Погибший
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Комментарии
11
Гость
59 минут
Саммиты важнее, надо развивать бурную деятельность на словах.
Гость
1 час
Чего то не припомню такого в СССР. А ты, веник, что то припомнишь такого?
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Гость
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