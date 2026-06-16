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Происшествия Беспилотники влетели в жилые дома, пострадали люди, вспыхнул нефтезавод: всё об атаках на Москву и область

Беспилотники влетели в жилые дома, пострадали люди, вспыхнул нефтезавод: всё об атаках на Москву и область

Последствия налетов до сих пор устраняют

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Некоторых пострадавших госпитализировали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНекоторых пострадавших госпитализировали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Некоторых пострадавших госпитализировали

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Столица и Подмосковье пережили массированную атаку дронов сегодня. К сожалению, не обошлось без последствий. Во время налетов пострадали люди, в том числе ребенок. Беспилотники ударили по жилым домам и административному зданию. Всё, что известно, собрали в одном материале.

«За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали 6 человек», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Однако это не все последствия налетов в Подмосковье. Во время ударов пострадал ребенок и жилые дома. О ситуации отчитался глава региона:

  • в Котельниках, в микрорайоне Парковом, пострадал 57-летний мужчина;

  • В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра;

  • в Раменском округе, в деревне Григорово, загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома;

  • в Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома;

  • в Черноголовке пострадал фасад административного здания, обошлось без пострадавших.

Десятки дронов сегодня сбили в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников за сутки.

Один из дронов ударил по НПЗ. После атаки там вспыхнул пожар. Спустя продолжительное время его удалось ликвидировать, сообщили в столичном ГУ МЧС.

Кроме того, из-за массированной атаки аэропорты переведены на особый контроль. По информации Росавиации, авиагавани вынуждены сдвигать расписание вылетов и прилетов. В качестве запасного аэродрома работает Пулково в Санкт-Петербурге. Порт принял уже 16 рейсов из Москвы, передают наши коллеги из «Фонтанки».

По данным Минобороны, над регионами за ночь уничтожили 172 дрона.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Минобороны Скорая помощь
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Комментарии
5
Гость
39 минут
как там полторашка ......все думаю .... кушать не могу ...
Гость
6 минут
Кхе-кхе... Да ничего, привыкнут. Веселье - оно такое.
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Гость
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