В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге. Видео

В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта Источник: УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области региональное Управление ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге. Задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Рыбинска.

«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

В управлении добавили, что удалось задокументировать несколько эпизодов с действиями юноши на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

На оперативных кадрах задержания житель Рыбинска признается, что сначала планировал поджечь трансформатор на подстанции, но не сделал этого.

«Дальше сказали забрать это устройство и установить его на цистерну в депо», — рассказал задержанный на видео.

Видео задержания и признания Источник: УФСБ России по Ярославской области

В отношении рыбинца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта». Данная статья предусматривает наказание — до 20 лет лишения свободы. Сейчас по решению Кировского районного суда Ярославля подозреваемый заключен под стражу.

«Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денег в адрес террористической организации. Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Ярославской области Ольга Коптева.

В УФСБ предупредили: если вас склоняют к совершению противоправных действий, немедленно прекратите общение и обратитесь в правоохранительные органы.