НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

южн.

 741мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Последствия черного дождя
Пробка растет из-за ДТП
Советы по стройке от Цифрового бати
Угроза опасности БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Что будет с ОГЭ на фоне угрозы БПЛА
Пожар после атаки БПЛА
Где прошел черный дождь: онлайн
Афиша на неделю
Происшествия В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге. Видео

В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге. Видео

В ФСБ сообщили подробности

954
В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта | Источник: УФСБ России по Ярославской областиВ Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта | Источник: УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области региональное Управление ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге. Задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Рыбинска.

«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

В управлении добавили, что удалось задокументировать несколько эпизодов с действиями юноши на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

На оперативных кадрах задержания житель Рыбинска признается, что сначала планировал поджечь трансформатор на подстанции, но не сделал этого.

«Дальше сказали забрать это устройство и установить его на цистерну в депо», — рассказал задержанный на видео.

Видео задержания и признания

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

В отношении рыбинца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта». Данная статья предусматривает наказание — до 20 лет лишения свободы. Сейчас по решению Кировского районного суда Ярославля подозреваемый заключен под стражу.

«Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денег в адрес террористической организации. Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Ярославской области Ольга Коптева.

В УФСБ предупредили: если вас склоняют к совершению противоправных действий, немедленно прекратите общение и обратитесь в правоохранительные органы.

Телефон полиции — 102.

ФСБ России: +7 (495) 224-22-22; 8 (800) 224-22-22. Телефоны дежурного УФСБ России по Ярославской области: (4852) 40-80-11; 20-00-30.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Теракт ФСБ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А теперь расскажите как всё было на самом деле
Гость
1 час
на видео четко видно террориста на велосипеде , который просто едет. Получается что любой кто едет на велике, по мнению ФСБ, террорист?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем