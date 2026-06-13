«Инженеры привлекались»: в крупном парке Ярославля уничтожили подозрительный предмет

Вечером 12 июня на Даманский остров в Ярославле съехались спецслужбы. Как пояснили 76.RU в Росгвардии, на территории парка обнаружили подозрительный предмет. Его уничтожили.
«У нас инженеры привлекались в 21:25. Тогда территорию оцепили. В 22:00 проход был открыт», — уточнили редакции в ведомстве.
Что находилось в коробке — выясняют спецслужбы. Мы опубликуем информацию, как только она станет известна.
Напомним, 12 июня читатели 76.RU сообщили в редакцию, что на Даманский остров стянулись спецслужбы. По словам очевидцев, территорию парка оцепили лентами, а посетителей отвели на безопасное расстояние.
В социальных сетях очевидцы также стали делиться фотографиями и видео с места событий. На кадрах видно, как несколько полицейских машин контролировали обстановку.
«На Даманском оставил кто-то непонятную коробку, оцепили местность», — указано в посте автора видео.
Подъехала и машина Росгвардии, на боку которой было написано: «Разминирование». Оттуда вышел сапер.
Ранее мы рассказывали, как действовать, если обнаружили подозрительный предмет.