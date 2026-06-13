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Происшествия Подробности «Инженеры привлекались»: в крупном парке Ярославля уничтожили подозрительный предмет

«Инженеры привлекались»: в крупном парке Ярославля уничтожили подозрительный предмет

Публикуем подробности от Росгвардии

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На Даманском острове нашли подозрительный предмет | Источник: читатель 76.RUНа Даманском острове нашли подозрительный предмет | Источник: читатель 76.RU

На Даманском острове нашли подозрительный предмет

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 12 июня на Даманский остров в Ярославле съехались спецслужбы. Как пояснили 76.RU в Росгвардии, на территории парка обнаружили подозрительный предмет. Его уничтожили.

«У нас инженеры привлекались в 21:25. Тогда территорию оцепили. В 22:00 проход был открыт», — уточнили редакции в ведомстве.

Что находилось в коробке — выясняют спецслужбы. Мы опубликуем информацию, как только она станет известна.

Напомним, 12 июня читатели 76.RU сообщили в редакцию, что на Даманский остров стянулись спецслужбы. По словам очевидцев, территорию парка оцепили лентами, а посетителей отвели на безопасное расстояние.

Территорию оцепили лентой | Источник: читатель 76.RUТерриторию оцепили лентой | Источник: читатель 76.RU

Территорию оцепили лентой

Источник:

читатель 76.RU

На место приехали спецслужбы | Источник: читатель 76.RUНа место приехали спецслужбы | Источник: читатель 76.RU

На место приехали спецслужбы

Источник:

читатель 76.RU

В социальных сетях очевидцы также стали делиться фотографиями и видео с места событий. На кадрах видно, как несколько полицейских машин контролировали обстановку.

«На Даманском оставил кто-то непонятную коробку, оцепили местность», — указано в посте автора видео.

Подъехала и машина Росгвардии, на боку которой было написано: «Разминирование». Оттуда вышел сапер.

Из машины разминирования вылез сапер

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Ранее мы рассказывали, как действовать, если обнаружили подозрительный предмет.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Росгвардия Подозрительная коробка Оцепили улицу Разминирование
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