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В Ярославле закрыли аэропорт — сообщается об отмене рейса

Временно приостановлен прием и выпуск самолетов

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Под Ярославлем приостановили работу аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПод Ярославлем приостановили работу аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Под Ярославлем приостановили работу аэропорта

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле утром 8 июня ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Золотое кольцо».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — проинформировали в Росавиации в 06:58.

На сайте ярославского аэропорта сообщается, что отменен рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании «Ред Вингс». Самолет должен был приземлиться в Туношне в 9:35 8 июня. Также отменен вылет в северную столицу, который по расписанию был назначен на 10:35.

8 июня в Ярославль должен прилететь еще один самолет из Санкт-Петербурга — в 14:15 и самолет из Казани — в 22:40. Обратные рейсы назначены на 15:00 и 23:20 соответственно. По ним информации об отмене нет.

Ранее ярославский аэропорт закрывали для приема и выпуска самолетов 6 июня.

Напомним, сотни туристов застряли в аэропорту Сочи из-за временных запретов на вылет самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения ввели 7 июня. На 22:00 в аэропорту были задержаны 59 рейсов. Ограничения сняли в 22:12. После этого в аэропорте сообщили, что в ближайшие два дня авиакомпании могут стабилизировать свое расписание из-за ограничений. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Отмена рейса
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Комментарии
1
Гость
1 час
Ну и кому нужна такая авиация и зачем продавать билеты на рейсы, если 97% могут отменить? Какие комментарии скажет Евраев или он промолчит и плечами пожмет? Эта отрась отмирает в регионах, а еще реконструкцию аэропорта надумали....
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