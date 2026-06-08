В Ярославле закрыли аэропорт — сообщается об отмене рейса

Под Ярославлем приостановили работу аэропорта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле утром 8 июня ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Золотое кольцо».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — проинформировали в Росавиации в 06:58.

На сайте ярославского аэропорта сообщается, что отменен рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании «Ред Вингс». Самолет должен был приземлиться в Туношне в 9:35 8 июня. Также отменен вылет в северную столицу, который по расписанию был назначен на 10:35.

8 июня в Ярославль должен прилететь еще один самолет из Санкт-Петербурга — в 14:15 и самолет из Казани — в 22:40. Обратные рейсы назначены на 15:00 и 23:20 соответственно. По ним информации об отмене нет.

Ранее ярославский аэропорт закрывали для приема и выпуска самолетов 6 июня.