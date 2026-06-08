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Дороги и транспорт Люди продолжают сутками ждать вылетов в аэропорту Сочи — что там происходит

Люди продолжают сутками ждать вылетов в аэропорту Сочи — что там происходит

Пассажиров уверили, что обстановка может вскоре стабилизироваться

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Пассажирам неоднократно сообщали о переносе рейсов | Источник: Говорит Росавиация / TelegramПассажирам неоднократно сообщали о переносе рейсов | Источник: Говорит Росавиация / Telegram

Пассажирам неоднократно сообщали о переносе рейсов

Источник:

Говорит Росавиация / Telegram

Вечером 7 июня из-за временных ограничений на полеты аэропорт Сочи меняет график рейсов. Часть вылетов переносится на другое время, а некоторые могут не состояться вовсе.

Сложная ситуация сложилась в аэропорту Сочи из-за временных запретов из-за угрозы дронов. После снятия ограничений в 22:04 мск там пытаются ускорить отправку задержанных рейсов.

Некоторым приходится ждать вылета больше суток | Источник: Говорит Росавиация / TelegramНекоторым приходится ждать вылета больше суток | Источник: Говорит Росавиация / Telegram

Некоторым приходится ждать вылета больше суток

Источник:

Говорит Росавиация / Telegram

По состоянию на 22:00 мск, в аэропорту Сочи были задержаны 59 самолетов. Обслуживание пассажиров возобновилось.

«Аэропорт Сочи приступил к обслуживанию пассажиров и воздушных судов для скорейшего отправления рейсов в города назначения. В ближайшие два дня авиакомпании могут стабилизировать свое расписание из-за ограничений, вводимых в последние три дня», — сообщается в Telegram-канале аэропорта Сочи.

Пассажиров предупредили, что возможны переносы, отмены или объединения рейсов. В настоящий момент аннулированы семь рейсов на прилет и восемь на вылет, уточняется в Telegram-канале Росавиации. На территории терминала людям раздали коврики и матрасы, организовав дополнительные места ожидания.

«Не можем улететь с 6 июня. И опять перенесли на 8 июня. Рейс 6125 Сочи — Тюмень», — сообщают пассажиры в группе «Международный аэропорт Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

«Отмена рейса, отказ посадить на следующий ближайший. Билеты выросли до х40», — рассказывает другая пассажирка.

«Сижу с двумя детьми третьи сутки в аэропорту! Вчера в 11 часов сказали, что наш самолет на Новокузнецк точно не полетит. За двое суток нас покормили одним донером на троих и дали одну бутылку воды», — отметила еще одна путешественница.

«Нам очень повезло долететь из Челябинска до Сочи. Даже командир сказал, что просто повезло», — отметила женщина с Урала.

Из-за вынужденных задержек и переносов вчера ночью пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. На запасных аэродромах располагаются 11 самолетов. На данный момент в аэропорту Сочи находятся 14 воздушных судов, еще 35 рейсов ждут посадки.

В аэропорту Сочи рассказали, что все прилеты обслуживаются по факту прибытия борта, тогда как вылеты выполняются по очередности с учетом готовности экипажей и воздушных судов. Пассажиров попросили внимательно следить за статусом своих рейсов.

Третий день аэропорт Сочи работает с перебоями. Авиагавань то и дело закрывают для обеспечения безопасности полётов из‑за угрозы атаки БПЛА. Однажды аэропорт открывали всего на 8 минут, а затем снова закрыли.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Сочи Аэропорт Организатор перевозок
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