Поражены больше десяти заводов и пункты ТЦК: Россия нанесла «удар возмездия» по Украине

Россия нанесла удар возмездия по территории Украины. Поражены десятки заводов. Как сообщило Министерство обороны, эта массированная атака стала ответом на теракт в Старобельске. Главной целью стали предприятия, которые производят продукцию военного назначения.

В самом Киеве под удар попали сразу десять заводов и фабрик. Среди них — объединение «Абрис ПТ», конструкторское бюро «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице были поражены три пункта, где работают территориальные центры комплектования (военкоматы).

В Запорожье удары пришлись по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и знаменитому авиационному заводу «Мотор Сич». В Днепропетровской области разбомбили предприятие компании Fire Point — оно делало запчасти для ударных беспилотников большой дальности и ракет. Там же уничтожили крупный логистический центр.

Харьковская область тоже не осталась в стороне: там нанесли удары по трем оборонным заводам, в том числе по Харьковскому государственному авиационному предприятию, а также по двум объектам топливно-энергетического комплекса. В Сумской области досталось Шосткинскому казенному заводу «Звезда».

Помимо этого, российские ракеты и беспилотники поразили предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях. А ещё под удар попала инфраструктура сразу шести военных аэродромов — они находятся в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.