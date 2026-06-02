Поражены больше десяти заводов и пункты ТЦК: Россия нанесла «удар возмездия» по Украине

Больше всего предприятий пострадало в Киеве

Под атаку попали предприятия, а также военкоматы (фото из архива)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россия нанесла удар возмездия по территории Украины. Поражены десятки заводов. Как сообщило Министерство обороны, эта массированная атака стала ответом на теракт в Старобельске. Главной целью стали предприятия, которые производят продукцию военного назначения.

В самом Киеве под удар попали сразу десять заводов и фабрик. Среди них — объединение «Абрис ПТ», конструкторское бюро «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице были поражены три пункта, где работают территориальные центры комплектования (военкоматы).

В Запорожье удары пришлись по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и знаменитому авиационному заводу «Мотор Сич». В Днепропетровской области разбомбили предприятие компании Fire Point — оно делало запчасти для ударных беспилотников большой дальности и ракет. Там же уничтожили крупный логистический центр.

Харьковская область тоже не осталась в стороне: там нанесли удары по трем оборонным заводам, в том числе по Харьковскому государственному авиационному предприятию, а также по двум объектам топливно-энергетического комплекса. В Сумской области досталось Шосткинскому казенному заводу «Звезда».

Помимо этого, российские ракеты и беспилотники поразили предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях. А ещё под удар попала инфраструктура сразу шести военных аэродромов — они находятся в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадали 65 детей.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
4
Гость
10 минут
Теперь надо ждать ответки. Страшно...
Гость
6 минут
Сотрудникам НПЗ Ярославля оставаться дома до особого уведомления? Очково как то выходить в смены...
Гость
