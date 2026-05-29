«Сказали ждать квоту месяц»: школьник умер в день последнего звонка — почему врачи не взялись лечить его вовремя

Два дня назад весь Красноярск потрясла история, которая могла закончиться иначе: 16-летний подросток-сердечник пришел на последний звонок, пофотографировался с одноклассниками, поел пиццы — и умер в тот же вечер на парковке.

Пятью днями ранее врачи сказали, что нужна срочная операция, но квоту пообещали дать через месяц. До нее ребенок не дожил. Почему мальчика с пороком сердца и плохими анализами не госпитализировали, каким он был и что о школьнике рассказала его учительница, читайте в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарвы.

«На меня возмущаются, что я виноват»

Пока другие выпускники гуляли по центру города и прощались с беззаботным детством, на парковке у одной из многоэтажек 16-летнему подростку около семи часов вечера резко стало плохо, он упал в обморок.

В этот момент, со слов опекуна ребенка Данилы, мальчик гулял со своим одноклассником. Вызвать скорую смогла неравнодушная свидетельница, которая шла мимо. Одноклассник в этот момент побежал за водой.

— В автомобилях рядом были мужчины, но они испугались и уехали. Подошла женщина, увидела, что обморок, и вызвала скорую, — описывает опекун.

Со слов Данилы, ему позвонили и сообщили о произошедшем примерно в 19:38. Когда он приехал на место, сотрудники скорой заявили, что примчались быстро, но спасти ребенка не удалось.

Как выяснилось по камерам видеонаблюдения (запись есть в распоряжении корреспондента. — Прим. ред.), установленных на соседнем ЖК, скорая ехала к мальчику 40 минут — карета прибыла в 19:33. Смерть констатировали в 19:35, а в 44 минуты приехала реанимация — мальчик уже был мертв.

Причиной смерти, как объяснили опекуну в морге, стала острая сердечная недостаточность.

— 35 минут ребенок на парковке лежал. <…> Халатность людей просто, убили мальчика, и всё. Они еще и на меня возмущаются, что я виноват. Как можно к 16-летнему подростку-сердечнику ехать 35 минут? — говорит Данила.

Когда мужчина приехал на место, он увидел бледную медсестру. Она сказала, что медики не смогли бы ничего сделать. Сам Данила не винит медиков скорой помощи, потому что проблемы начались задолго до трагедии.

«Одноклассники очень переживают»

Умерший мальчик — 16-летний выпускник местной школы. Со слов его опекуна, после 9-го класса подросток планировал поступить в колледж на программиста.

— Совсем юный, светлый парень, который только начинал жить. У него впереди могла быть целая жизнь: мечты, семья, любимая работа, дети, счастливые моменты и большое будущее, — пишет Данила на своей странице во «ВКонтакте».

Его классная руководительница — Юлия Кроттер — виделась с ним днем. Ребята пришли на последний звонок, который проходил в час дня. Мальчик был в хорошем настроении.

— Он пришел без опозданий, нарядный. <…> На последнем звонке он сфотографировался с одноклассниками, то есть веселый был, бодрый мальчишка. После последнего звонка мы еще попили чай, родители заказали пиццу, пирожные. Он пообщался с одноклассниками, они стали расходиться по домам, — говорит педагог.

Учитель сказала, что выпускник был прекрасным мальчиком, несмотря на то, что учился посредственно.

— Во всех мероприятиях, которые проходили в классе, он участвовал, никогда не отказывался оказать помощь. О нем ничего плохого я сказать не могу — никогда не хамил, не грубил. Одноклассники очень переживают по поводу его ухода, поедем на похороны. Общительный мальчишка был, коммуникабельный, — объясняет она.

Подросток из-за инвалидности по болезни сердца должен был сдавать лишь два ОГЭ — русский и математику. Но его больше интересовали гуманитарные предметы.

— И на физкультуру он ходил. Хотя у него были ограничения по физкультуре, не все он мог выполнять упражнения. Но тем не менее уроки он всё равно посещал — по мере своих возможностей, — говорит Юлия.

В раннем возрасте он остался без родителей. Его мама погибла в 2022 году в ДТП, годом ранее умер отец. Из родственников у ребенка остался старший брат — Сергей, но в силу возраста и отсутствия возможности он не взял ребенка под опеку. Это сделал двоюродный брат мальчика — Данила.

— Я взял его под опеку в 2022 году, потому что я пришел из армии, тогда работал, и я не хотел разлучать братьев. Тогда Сергею было 18 лет, он учился, и опеку ему бы не дали без официальной работы и жилья, а у меня всё это было, — говорит он.

Вместе с двоюродным братом он проходил все обследования, планово и при необходимости посещал врачей. В сердечно-сосудистый центр на прием он также ходил с братом.

— Я думаю, что, если бы его положили бы, можно было бы спасти ребенка, — уточняет он.

На своей странице во «ВКонтакте» Данила разместил трогательный пост: «Надеюсь, ты встретился с мамой и папой и вы обо всём поговорите». Там же — информация о времени и месте похорон, на которые семья собирала деньги.

«Не дожил до своей квоты»

У подростка был порок сердца, он регулярно наблюдался у врача, а в последний прием выяснилось, что у него плохие анализы. Ребенка госпитализировали в больницу, где он был под наблюдением врачей, а после — направили в сердечно-сосудистый центр.

— 21 мая мы ходили в федеральный сердечно-сосудистый центр. Врач, которая нас осматривала, пошла к главврачу и что-то с ним обсудила. Главврач сказал, что нужно выделять квоту. Его осмотрели, сделали ЭКГ. Что они там увидели — нам неизвестно, но сказали, что нужно госпитализировать.

После мы пошли проходить процедуру для того, чтобы получить квоту. Сказали, что эту квоту нужно ждать примерно месяц. Проходит буквально пять дней после нашего посещения врача, и [он] просто не дожил до своей квоты. Ему нужно было делать серьезное вмешательство, — говорит Данила.

Корреспондент NGS24.RU обратился за комментарием в федеральный сердечно-сосудистый центр Красноярска, чтобы выяснить, как же так вышло, что ребенка с серьезными показаниями оставили месяц ждать операцию, но там попросили отправить журналистский запрос. На момент публикации он не был получен.

К вопиющему случаю мы привлекли внимание депутата Госдумы и председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

— Какой кошмар! Ребенку ждать квоту? Очень тяжело слушать то, что вы сказали, потому что ну как так? Что же это за врачи, которые рекомендовали месяц ждать квоту ребенку, если у него порок сердца и понимание того, что в любой момент это может произойти? Я понимаю, что сейчас и сами врачи испытывают какую-то горечь свою. Во-первых, смерть человека — это и есть смерть человека, у нас это наказуемо, — отреагировала она.

Также Останина подчеркнула, что проблема носит системный характер: в регионах пациентов часто отказываются направлять в федеральные медицинские центры, несмотря на то, что там им способны оказать необходимую высокотехнологичную помощь.

— Так работает: если у нас нет квоты, места в регионе, всё равно будут ребенка держать в регионе, чтобы деньги вот эти вот пришли на него. Я с этим сталкивалась уже. Не дают направления в федеральные центры, мы сами сможем сделать. Ну вот тебе «сами сможем сделать» — довели до гибели ребенка, — продолжает она.

Спрашивать с опекуна, считает депутат Госдумы, бессмысленно. А вот с врачей нужно.

По информации краевой прокуратуры, операцию на сердце мальчику должны были сделать только в сентябре. При этом Данила говорит, что в сердечно-сосудистом центре им пообещали, что квоту на операцию они получат к концу июня. Причину смерти им так и не сказали.

— Мне говорят, что это мог быть тромб. Я просто прочитал в интернете информацию, что тромб — это от трех до пяти минут. Если длительный, он может на несколько часов растягиваться. Мы пока что ждем информацию, — говорит он.