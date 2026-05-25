Происшествия Раскрыто еще одно место, где может быть семья Усольцевых: новая версия, которая дает надежду

Следователи уверены, что пропавших не похищали

Поиски семьи идут уже семь месяцев | Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Следователи рассказали еще об одном месте, где может находиться семья Усольцевых, которая загадочно пропала в сентябре прошлого года в Кутурчинском Белогорье. Недалеко от места их исчезновения спасатели обнаружили пещеру, которая до сих пор не обследована.

«В ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи во время туристического похода проведена масштабная поисковая операция. В радиусе исчезновения семьи Усольцевых установлено наличие трех пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров», — рассказали ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В Следственном комитете также добавили, что версия с похищением семьи не подтвердилась. При этом правоохранители рассматривают другие варианты, связанные с криминалом.

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как: побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — отметили в СК.

Поиски Усольцевых возобновили 15 мая. В Кутурчин выехали четыре спасателя и четыре единицы техники. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что планирует лично принять участие в поисках своей семьи.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Семья отправилась в сторону Кутурчинского белогорья и должна была вернуться через несколько часов, однако на базу так и не пришла. После этого началась масштабная поисковая операция, в которой задействовали более полутора тысяч человек.

Виктория Корнеева
