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Происшествия В горах Бурятии погибли туристы: люди замерзли насмерть

В горах Бурятии погибли туристы: люди замерзли насмерть

Их маршрут был официально зарегистрирован

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Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы (иллюстрированное фото) | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUТрагедия произошла, когда туристы спускались с горы (иллюстрированное фото) | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы (иллюстрированное фото)

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Три человека погибли от переохлаждения в районе горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. О трагедии сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», — отмечает ведомство.

Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян, высота горы составляет 3491 метр. Место крайне популярно среди туристов и альпинистов — там есть десятки разных маршрутов от первой до пятой категории сложности. При этом погода в районе отличается суровостью и непредсказуемостью даже весной и летом.

Сообщение об этом поступило от Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.

Как отметили в МЧС, маршрут туристов был официально зарегистрирован. Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Обновлено 7:16 (мск): туристы находились на маршруте в составе группы из 15 человек Красноярского края, сообщили в СУ СК России по Бурятии.

Обновлено 7:35 (мск): Группа вышла из базового лагеря на маршрут — мост через реку Белый Иркут, затем к вершине 18 апреля. Вернуться компания планировала к полудню 22 апреля. Сегодня ночью несколько путешественников спустились к закрытому кафе на автотрассе и оставили записку о гибели трёх товарищей, после чего вернулись к месту происшествия. Владелец заведения утром сообщил спасателям, пишет Mash.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гора Туризм Альпинизм МЧС Республика Бурятия Спасатель Смерть
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Комментарии
1
Гость
21 апреля, 10:33
Не удивляет... Чайников, насмотревшихся доморощенных блогеров, на 100 лет припасено... Прутся неподготовленными в категорийные походы в шлепанцах и пижамах, потом кого-то удивляют такие вот трагедии, а кого-то из-за «отважных диванных путешественников» и посадить могут.
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