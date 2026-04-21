В горах Бурятии погибли туристы: люди замерзли насмерть

Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы (иллюстрированное фото) Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Три человека погибли от переохлаждения в районе горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. О трагедии сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», — отмечает ведомство.

Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян, высота горы составляет 3491 метр. Место крайне популярно среди туристов и альпинистов — там есть десятки разных маршрутов от первой до пятой категории сложности. При этом погода в районе отличается суровостью и непредсказуемостью даже весной и летом.

Сообщение об этом поступило от Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.

Как отметили в МЧС, маршрут туристов был официально зарегистрирован. Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Обновлено 7:16 (мск): туристы находились на маршруте в составе группы из 15 человек Красноярского края, сообщили в СУ СК России по Бурятии.