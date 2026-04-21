В горах Бурятии погибли туристы: люди замерзли насмерть

Три человека погибли от переохлаждения в районе горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. О трагедии сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», — отмечает ведомство.
Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян, высота горы составляет 3491 метр. Место крайне популярно среди туристов и альпинистов — там есть десятки разных маршрутов от первой до пятой категории сложности. При этом погода в районе отличается суровостью и непредсказуемостью даже весной и летом.
Сообщение об этом поступило от Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.
Как отметили в МЧС, маршрут туристов был официально зарегистрирован. Трагедия произошла, когда туристы спускались с горы.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Обновлено 7:16 (мск): туристы находились на маршруте в составе группы из 15 человек Красноярского края, сообщили в СУ СК России по Бурятии.
Обновлено 7:35 (мск): Группа вышла из базового лагеря на маршрут — мост через реку Белый Иркут, затем к вершине 18 апреля. Вернуться компания планировала к полудню 22 апреля. Сегодня ночью несколько путешественников спустились к закрытому кафе на автотрассе и оставили записку о гибели трёх товарищей, после чего вернулись к месту происшествия. Владелец заведения утром сообщил спасателям, пишет Mash.