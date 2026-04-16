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Происшествия По рекам плывут дома, дороги ушли под воду: в Нижегородской области начались весенние паводки — видео

По рекам плывут дома, дороги ушли под воду: в Нижегородской области начались весенние паводки — видео

Уровень воды в Оке и Волге превышает отметку 67 метров

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Очевидцы заметили плывущий по реке дом в Дзержинском районе | Источник: ГУ МЧС по Нижегородской областиОчевидцы заметили плывущий по реке дом в Дзержинском районе | Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очевидцы заметили плывущий по реке дом в Дзержинском районе

Источник:

ГУ МЧС по Нижегородской области

Сильные паводки начались в Нижегородской области из-за таяния снега, которого в этом году выпало рекордно много. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, уровень воды в Оке и Волге превышает отметку 67 метров по Балтийской системе. Критичной для Нижнего Новгорода считается 72 метра.

Так, местные жители в районе загородного отеля «Чайка» рядом с поселком Желнино в Дзержинске заметили плывущий по Оке деревянный дом. Видео с дрейфующей постройкой разлетелось по соцсетям.

Судя по ролику, в реку унесло старый дом с двускатной крышей. На место выехали спасатели. К тому моменту течение унесло здание на 20 км в район Бабинского затона. Как сообщили в МЧС, сигналов о помощи оттуда не поступало. Проводится дальнейший мониторинг.

Источник:

«Интересный Нижний Новгород» / «ВКонтакте»

По информации регионального управления МЧС, всего на территории 18 муниципалитетов затоплено 9 жилых домов, 222 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 9 участков автодорог.

Половодье в Нижегородской области привело к подтоплениям не только в жилых районах, но и в лесах. Местные жители отмечают, что из-за разлива рек спасаться от воды приходится даже диким животным — так, очевидцы замечали лисиц, забирающихся на деревья в поисках убежища.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
6
Гость
17 апреля, 08:19
Крепше надо дома строить.
Гость
17 апреля, 04:00
По реке плывёт топор из села Кукуева, ну и пусть себе плывёт железяка ржавая!
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Гость
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