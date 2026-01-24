НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

1 м/c,

с-в.

 761мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Пельмени из аэрогриля
Новые объединения в образовании
Превышен эпидпорог
Аномальная стужа
Убийство из ревности
Самолеты в Нарьян-Мар
Происшествия Всё встало: массовый блэкаут в Заполярье привел к уголовке. Что случилось

Всё встало: массовый блэкаут в Заполярье привел к уголовке. Что случилось

В домах жителей резко пропали свет и тепло

553
Временные отключения электроэнергии ввели в двух городах Мурманской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВременные отключения электроэнергии ввели в двух городах Мурманской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Временные отключения электроэнергии ввели в двух городах Мурманской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за аварий на линиях электропередачи (ЛЭП) компании «Россети». Жители Мурманска и Североморска остались без света и тепла. Подробности об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Чибис.

«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях „Россетей“, в регионе вводится режим повышенной готовности. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться», — отметил глава региона.

Глава региона просит жителей отнестись к ситуации с пониманием

Источник:

Губернатор Чибис / Telegram

Из-за «коллапса с электричеством» в некоторых районах столицы региона встали троллейбусы, в ТЦ не работали эскалаторы, в домах — лифты, а на дорогах погасли светофоры. Всё случилось из-за того, что на ЛЭП образовались лед и изморозь, что и привело, вероятно, к обрушению опор и к частичному отключению электричества, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«В результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по текущему содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время аварийные службы региона работают в усиленном режиме. «Россетям» поручено привлечь все доступные ресурсы для быстрого восстановления ЛЭП. Глава региона сообщил, что обрушилось пять опор. Замену рухнувших опор везут из Ленинградской области и Карелии.

По информации Чибиса, на данный момент электроснабжение восстановили на всех котельных. Он пообещал, что в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома местных жителей.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Электроэнергия Авария ЛЭП Теплоснабжение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Инженер1

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

2 часа
Это ж какая масса наледи должна была скопиться на опоре, что бы она упала? Скорее всего со времен СССР её никто не заменял.
Гость
2 часа
Они решили спасение утопающих дело рук самих утопающих, покупайте дизельгенераторы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем