Всё встало: массовый блэкаут в Заполярье привел к уголовке. Что случилось

Временные отключения электроэнергии ввели в двух городах Мурманской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за аварий на линиях электропередачи (ЛЭП) компании «Россети». Жители Мурманска и Североморска остались без света и тепла. Подробности об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Чибис.

«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях „Россетей“, в регионе вводится режим повышенной готовности. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться», — отметил глава региона.

Глава региона просит жителей отнестись к ситуации с пониманием Источник: Губернатор Чибис / Telegram

Из-за «коллапса с электричеством» в некоторых районах столицы региона встали троллейбусы, в ТЦ не работали эскалаторы, в домах — лифты, а на дорогах погасли светофоры. Всё случилось из-за того, что на ЛЭП образовались лед и изморозь, что и привело, вероятно, к обрушению опор и к частичному отключению электричества, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«В результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по текущему содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время аварийные службы региона работают в усиленном режиме. «Россетям» поручено привлечь все доступные ресурсы для быстрого восстановления ЛЭП. Глава региона сообщил, что обрушилось пять опор. Замену рухнувших опор везут из Ленинградской области и Карелии.