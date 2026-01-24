Всё встало: массовый блэкаут в Заполярье привел к уголовке. Что случилось

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за аварий на линиях электропередачи (ЛЭП) компании «Россети». Жители Мурманска и Североморска остались без света и тепла. Подробности об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Чибис.
«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях „Россетей“, в регионе вводится режим повышенной готовности. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться», — отметил глава региона.
Из-за «коллапса с электричеством» в некоторых районах столицы региона встали троллейбусы, в ТЦ не работали эскалаторы, в домах — лифты, а на дорогах погасли светофоры. Всё случилось из-за того, что на ЛЭП образовались лед и изморозь, что и привело, вероятно, к обрушению опор и к частичному отключению электричества, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
«В результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по текущему содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В настоящее время аварийные службы региона работают в усиленном режиме. «Россетям» поручено привлечь все доступные ресурсы для быстрого восстановления ЛЭП. Глава региона сообщил, что обрушилось пять опор. Замену рухнувших опор везут из Ленинградской области и Карелии.
По информации Чибиса, на данный момент электроснабжение восстановили на всех котельных. Он пообещал, что в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома местных жителей.
