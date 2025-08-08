«В трагедии задействованы третьи лица». История жизни и загадочной смерти молодой звезды «Дома-2»

Тело Полины Малининой нашли в общежитии на Бекетова Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

«Все приходили и говорили, какая она красивая, надо в модели», — с этими словами 8 августа житель Шахуньи Нижегородской области Сергей Малинин стоял над гробом своей 24-летней дочери Полины. Тело бывшей участницы «Дома-2» нашли в квартире общежития 6 августа. Девушка всегда мечтала быть знаменитой — ее последние дни, как и самые первые, прошли под камерами. В 2000 году Полина сразу после рождения украсила первую полосу местной газеты. «В первую неделю начавшегося года в родильном отделении Шахунской ЦРБ появилось на свет пятеро младенцев», — с такой подписью опубликовали фото малышки в конверте. Кто бы мог подумать, что сначала Полина станет звездой телеэкранов, затем попадет в федеральный скандал с модельным агентством, а потом будет найдена мертвой при загадочных обстоятельствах. Подробности — в материале наших коллег из NN.RU.

«Внимания давали, наверное, мало»: какой была Полина в детстве и как оборвалась ее жизнь

— Она была душой компании. Сколько машин, народу приехали на ее похороны! В школе училась хорошо. Поступила в техникум на логиста. Сама всего добивалась. У нее всё было: деньги, помогала нам, потом и мы ей помогали. Зарабатывать она начала рано, стремилась помочь семье. Мы старались ей всё давать. Но внимания давали, наверное, мало, — говорит убитый горем отец в беседе с NN.RU.

Сразу после рождения Полина (малыш в руках медика слева) попала на первую полосу газеты Источник: Алевтина Заботина / ВКонтакте

Учительница из шахунской школы № 1 Галина Санаткина, которая три года была классным руководителем Полины, помнит девушку исключительно с положительной стороны. Говорит, Малинина была очень позитивной, доброй и справедливой.

— Она действительно училась хорошо, была активной, хорошо ладила со всеми одноклассниками, — рассказала NN.RU педагог.

Похороны девушки прошли сегодня, 8 августа Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

Все знакомые Полины, с которыми нам удалось пообщаться, шокированы ее кончиной. Многие узнали о трагедии только из СМИ, когда были опубликованы записи с камеры видеонаблюдения из общежития, где в последнее время жила модель. На них видно, как Малинина с каким-то парнем поднимается на лифте в свое жилье.

Многих поразило, как девушка, которая еще год назад вела гламурный образ жизни, оказалась в таких обстоятельствах. Некоторые пользователи в комментариях уже успели подметить, что ее спутник, который находился рядом с Полиной незадолго до смерти, не был похож на бизнесмена или состоятельного человека.

Последнее видео с Полиной Источник: «Кстати…Нижний Новгород» / ВКонтакте

Через некоторое время попавший на камеру парень покинул общежитие, подозрительно оглядываясь. А Полина нет. Она несколько дней не выходила на связь с друзьями, позже они нашли ее безжизненное тело.

Как сообщили NN.RU в региональном СК, на теле девушки не было видимых следов насильственной смерти. Вероятная причина гибели — отравление неизвестными веществами. Но точно это станет известно только после судебно-медицинской экспертизы. По слухам, Полина якобы могла употреблять наркотики.

Полина Малинина и «Дом-2»

— Всем привет! Я новая участница телепроекта «Дом-2». Меня зовут Малинина Полина. Я харизматичная, искренняя и творческая девушка. Пришла бороться за свою любовь! Пишите в комментариях, что хотите узнать обо мне, я постараюсь на все ответить, — так представилась девушка, когда в июне 2021 года пришла на телестройку к скандальному Александру Гобозову. Построить отношения с ним у нее не получилось.

Полина Малинина на проекте «Дом-2» Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

— Сразу понял, что она пришла ко мне: зашла, села и, пока кто-то говорил, смотрела на меня. Потом прочитала мне стихотворение собственного сочинения. Она произвела доброе, хорошее впечатление. Я сразу ей обозначил, что я в отношениях. Не грубил, не хамил, не агрессировал, абсолютно по-доброму сказал, что если ей нужна какая-то поддержка и помощь от меня, она может рассчитывать, но каких-то романтических моментов не будет, — вот так уже после гибели девушки Гобозов вспомнил первую встречу с Малининой в разговоре с VOICE.

Тогда Полина не отчаялась и начала проявлять симпатию к Артему Мартинчику, но тот тоже отверг красотку. В результате Полина сошлась с темнокожим парнем Давидом Дангом. После красивого начала с подарками и серьезными планами в паре начались ссоры, что привело к расставанию спустя два месяца отношений.

Давид пытался оградить Полину от алкоголя, но тяга к спиртному никуда не делась. Хотя позже модель заявляла, что это было всего лишь сценарным ходом и на самом деле она не была склонна к чрезмерному употреблению алкоголя.

Девушка проходила через абьюзивные отношения Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

До проекта первой большой любовью Малининой стал мужчина на 10 лет старше, с которым Полина состояла в абьюзивных отношениях и даже была на грани смерти. Возлюбленный начал принимать запрещенные препараты. Однажды он вывез Полину в лес, избил и бросил умирать. Девушка сильно любила своего мучителя и была готова многое простить, но после этого отношениям было суждено закончиться, о чем Полина рассказала телезрителям на лобном месте.

На проекте Малинина была в одно время с другой яркой участницей — Яной Захаровой. Девушка проводила время с Полиной за пределами телекамер и рассказала NN.RU, какой подруга была на самом деле.

— Это была жизнерадостная девочка, которая получала кайф от жизни. А когда ты возвращаешься под камеры, всё равно появляется некая маска и боязнь из-за того, как о тебе подумают, что о тебе скажут. За пределами проекта Полина была очень классная, веселая, умела держаться. Было отличие между той девочкой, которую мы знали на проекте, и вне камер. Хорошая девочка, положительная. Она была молодая, перспективная. Если бы была в хорошей компании, думаю, могла бы стать звездой и моделью. Она кайфовала, когда представляла себя известной моделью, о которой все говорят, — поделилась Захарова.

Полина с детства мечтала стать моделью Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

К слову, именно Яна приложила руку к тому, чтобы Малинину выгнали из проекта. Конфликт между участниками развился на фоне конкурса «Человек года», где соперникам надо было договариваться с «коллегами по цеху» для получения голосов.

— Я должна была выиграть, и ее голос был решающий. Но я проиграла, потому что она переобулась. Меня это очень сильно задело как человека, который если что-то говорит, то всегда держит свое слово. Потом я собирала голоса, чтобы коллектив выступил против нее. Ей часто давали иммунитет, но, в любом случае, я добилась того, чтобы она ушла. А так, я всё время помогала ей в отношениях. Данг часто врал. Например, он симулировал ситуацию, когда якобы ему было плохо. Мы вызвали скорую. Оказалось, что он это выдумал ради того, чтобы Полина не пошла гулять, — вспомнила Яна в беседе с NN.RU.

А вот как о возможной алкогольной зависимости Малининой высказался Александр Гобозов:

— Про злоупотребление спиртным — я таких моментов не наблюдал, но помню, что она говорила, что пришла на проект из-за проблем с алкоголем и хочет избавиться от них. Мне лично очень печально, очень грустно осознавать такую нехорошую новость. Выражаю соболезнования ее родным, близким и тем, кто ее любил и потерял. К сожалению, в жизни бывает разное. Мир потерял красивую замечательную девушку, и это печально. Мне очень жаль.

Полина довольно долго продержалась на проекте Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

В результате Полина покинула телепроект в 2024 году. И вот как она комментировала этот опыт:

— Я зашла на проект в статусе девушки, выпивающей «несоки». Просто проекту нужен был такой участник. Чтобы показать красивую историю о том, как человек исправляется. Я же редко выпивала крепкие напитки: как до проекта, так и после.

Люди, которые сотрудничали с Полиной, рассказали, что она была приятной и пунктуальной девушкой Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

Одна из близких подруг модели, которая пожелала остаться анонимной, рассказала NN.RU о своем недоверии к версии с отравлением наркотиками. Девушка уверена, что ее подруга не баловалась запрещенными веществами и даже считает, якобы кто-то мог приложить руку к гибели Полины.

— Нас связывали очень теплые дружеские отношения. Про Полину могу сказать только хорошее: отзывчивая, добрая, милая и просто обычная девушка. У нее отличная любящая семья, которая за нее всегда стояла горой, переживала и поддерживала. Она не была тем человеком, которым ее выставляли на всеобщее обозрение для подогрева интереса людей, обсуждений и обвинений. Безумно светлый человек. Версию с наркотиками я не принимаю, считаю, что это исключено. В трагедии были задействованы третьи лица, — считает наша собеседница.

Она также рассказала, что последние три года Полина состояла в отношениях с молодым человеком. Но подруга не была знакома с окружением девушки и ничего сказать о нем не может.

— Очень больно видеть о ней высказывания в интернете. Никакой человек не заслуживает таких слов. Люди делают выводы только из того, что увидели в интернете, но не поняли, что это был образ, который создан намеренно, — заключила подруга.

Как Полина была замешана в скандальном модельном бизнесе

Малинина была кастинг-директором нижегородского филиала модельного агентства MaryWay. По версии следствия, компания активно рекламировала свои услуги по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих и гарантировала трудоустройство своих учеников. Но в итоге потерпевшие оставались без денег и с кредитами. По словам Малининой, она занималась кастингами и смотрела, есть ли у участников проекта потенциал развиваться в модельной сфере.

В прошлом году на основательницу MaryWay Марию Бабкину и еще одну сотрудницу агентства возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Как рассказали NN.RU в региональном МВД, в одно производство соединили 326 уголовных дел, возбужденных в период с 4 декабря 2023-го по 1 апреля 2025 года. Преступления совершали в девяти регионах России. Сейчас срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 15 декабря этого года. Согласно материалам дела, пострадать могли более 300 человек. В статусе подозреваемых находятся более 10, из которых трое организаторов заключены под стражу.

Малинина тоже проходила фигуранткой по этому делу. Девушка находилась под подпиской о невыезде. Есть даже версия, что Малинина якобы жила в общежитии, чтобы спрятаться ото всех на фоне скандала.

Полина в том числе занималась макияжем Источник: Полина Малинина / ВКонтакте

Зато девушка не скрывала свои политические взгляды. Например, в 2022 году она опубликовала на странице в соцсети пост с призывом поддержать российских солдат.

— Родные мои россияне, я знаю, как сейчас нелегко, но это только больше сплачивает нас. Хочется сказать огромное спасибо нашим мужчинам, которые борются с фашизмом. Восхищаемся вашим мужеством и героизмом! Вся наша огромная страна в эти дни с вами. Не забывайте об этом! Вся Россия поддерживает вас! Вы защищаете страну и мир. Поддержим наших парней. Они это услышат! — писала девушка.

К сожалению, спасти саму Полину никто не смог. Друзья девушки, с которыми мы пообщались, сходятся во мнении: она стала заложницей образа, созданного для нее телепроектом. Малинина никогда не вела себя странно и не подавала иных признаков возможной наркотической зависимости, всегда была на связи с друзьями и близкими.