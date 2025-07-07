Платный марафон стал смертельным: после гибели спортсменов пришлось эвакуировать россиян из Заполярья

Люди могли погибнуть из-за переохлаждения Источник: RT на русском / T.me

Они мечтали о преодолении себя, о новых эмоциях, о победе над горами — и не вернулись. В Мурманской области два человека погибли во время ультрамарафона «Хибины-2025», еще один участник доставлен в больницу. Соревнование, которое должно было стать спортивным праздником, обернулось трагедией. Спортсмены из разных регионов России попали в заполярную снежную бурю — далеко на высоте и без помощи. Наши коллеги из 51.RU рассказывают, что известно про организацию смертельного марафона, который провели вопреки всем предупреждениям МЧС.

Участники — из разных городов России

Опытные спортсмены страны съехались в Мурманскую область, чтобы пройти трейл. Они знали, что будет сложно, но финиш стал просто нереальным.

Трейлраннинг — это бег по природному рельефу: горам, холмам, лесам, долинам. Это не гладкий асфальт, а пересеченная местность с крутыми подъемами и спусками, камнями, реками и лужами. Особенно трудны трейлы в высокогорье, где погода может резко измениться, а участникам нужно быть готовыми ко всему — от жары до снега.

Забег «Хибины-2025» прошел в одном из самых суровых уголков Крайнего Севера — на Кольском полуострове. Он стал частью восьмидневного тренировочного лагеря «Трейл Кэмп Хибины», где бегуны разделялись по уровню подготовки. Программа стоила 30 тысяч рублей и включала ежедневные тренировки, теорию, а кульминацией всего был сам трейл.

Сами участники активно делились кадрами с ультрамарфона. Погода в Заполярье не балует, однако сначала всё проходило спокойно.

Так начинался старт трейла Источник: Mash / T.me / Регион 51 / Vk.com

Организатором забега выступила компания ООО «РРАНЗ» . Ее генеральный директор — Артем Юрьевич Долгополов. Организация зарегистрирована в Москве по адресу: улица Загорьевская, дом 10, корпус 4. Главными тренерами кэмпа были Юлия Тимофеева — член сборной России по скайраннингу, мастер спорта и многократная победительница трейлов, и Сергей Юдин — призер Elbrus World Race, преподаватель физической культуры и победитель ряда региональных марафонов.

Организаторы знали о непогоде

Перед роковым стартом были сомнения, проводить ли забег. Спасатели МЧС заранее предупреждали: в регионе третий день бушует непогода. Дождь, снег, сильный ветер — в таких условиях не рекомендовалось выходить на маршруты.

— Организаторы забега знали, что будет сильный ветер, дождь и снег, об этом их предупреждали спасатели МЧС России, — рассказала Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области.

Несмотря на это, в последний момент гонку решили не отменять, организаторы лишь сократили маршрут: изначально планировался набор высоты в 3,5 километра, но оставили всего 1,4 километра. Но даже упрощенная версия трассы оказалась смертельно опасной.

Зеленый лес сменился холодной пустыней

Условия, в которые попали спортсмены, сложно переоценить: мокрый снег, ураганный ветер до 20 метров в секунду, температура около нуля.

В горах людей настигли экстремальные погодные условия Источник: pogoda51 / T.me

— Обстановка в Хибинах ночью: июль, полярный день, околоноль, снег, ветер свыше 20 м/с, — сообщили синоптики.

По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение. На перевале, где, по отзывам участников, «ветер дул в спину с колючим снегом», шансы выжить были невелики.

При этом известно, что организаторы требовали обязательную экипировку — водонепроницаемую куртку с проклеенными швами, термобелье, перчатки, свисток, спасательное одеяло и фонарик — вероятно, не все оказались достаточно подготовлены к суровым погодным условиям.

— Организаторы не могут проверить навыки спортсменов, а дистанции серьезные. На 68 километров нужна квалификация — опыт не менее 100 километров, — рассказала порталу MSK1.RU участница ультрамарафона Ирина.

Связи не было. Погибли люди

Марафон пришлось экстренно останавливать и эвакуировать всех участников, когда стало известно, что в пути погибли люди.

Среди жертв — 62-летняя Ирина Горохова из Санкт-Петербурга и 47-летний москвич Евгений Махов. О Махове известно, что он был преподавателем игры на флейте и заведовал отделом духовых и ударных инструментов в музыкальной школе имени Мясковского в районе Зюзино. Он активно участвовал в забегах: только за этот год успел выйти на старт не менее десяти раз. В марте 2025 года установил личный рекорд — 10,5 километра за 44 минуты. В Хибинах он выбрал дистанцию в 68 километров — одну из самых протяженных.

По словам его друга, этот маршрут проходил через труднодоступную местность и, возможно, не контролировался спасательной авиацией. Известно, что Махов преодолел как минимум 19 километров, после чего связь с ним прервалась.

О погибшей Ирине Гороховой известно, что она приехала из Санкт-Петербурга.

Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что Ирина была хоть и любителем, но довольно опытной спортсменкой. В базе данных probeg.org зафиксированы многочисленные случаи её участия в соревнованиях по всей России.

Только в 2024 году она стала победительницей в своей возрастной категории на «Охтинском полумарафоне», пробежала марафон «Межсезонье» и финишировала в нескольких забегах по пересечённой местности. Также она числится в трейловом зачёте на платформе rresults.ru как участник команды «НикПартс».

По словам участницы забега, в какой-то момент на трассе Ирину сопровождала девушка-волонтер — возможно, уже тогда спортсменка чувствовала себя плохо.

— Я видела участницу из Санкт-Петербурга, которая шла с волонтером, — рассказала участница журналистам портала MSK1.RU. — А мальчика я увидела, когда его тело уже лежало.

«Я понимала, что будет холоднее»

В МЧС предупреждали об ухудшении погоды Источник: Регион 51 / Vk.com

Некоторые участники трейла говорят, что даже не знали про трагедию, когда были в пути. Дмитрий Козлов из Санкт-Петербурга рассказал журналистам 51.RU, каким был его опыт в этом марафоне.

— Я ничего не видел, узнал об этой новости только утром.

На моей дистанции в 17 км всё было отлично организовано и прошло штатно. Дмитрий участник марафона из Санкт-Петербурга

Дмитрий Белов приехал на трейл в Хибины вместе с женой, они тоже успели пробежать свою дистанцию до трагических событий.

— Мы бежали 17 километров, вместе с супругой, было относительно комфортно, успели до погодных проблем, неудобно было только на участке с камнями, но там все шли пешком, поэтому обошлось без травм, — рассказал собеседник 51.RU.

Другая участница, Елена из Москвы, бежала на самой протяженной дистанции — 100 километров. По ее словам, уже на первых 20 километрах трассы, проходившей через ущелье, она оказалась полностью промокшей и приняла решение сойти с дистанции. Это произошло еще до трагических событий.

— У меня была 100-километровая дистанция. Первые 20 километров проходили через ущелье.

Учитывая, что я вымокла за первые 20 километров, я решила сойти. Я понимала, что станет холоднее, и всё. Елена участница марафона из Москвы

Елена подчеркнула, что в забеге было несколько дистанций: 46, 68 и 100 километров. Ее маршрут не проходил там, где произошла трагедия.

— Я не знаю, что там было, во-первых. Во-вторых, на перевале Географов я вообще не была, мы туда не заходили. Наша дистанция не предусматривала заход туда, — добавила она.

Такой была обстановка на разных дистанциях Источник: RT на русском / T.me

По словам Елены, она понимала риски, так как знает особенности погоды в Хибинах. За годы участия в подобных стартах у нее накопился опыт, и она тщательно готовилась к таким условиям. Однако в тот день экипировка промокла, и продолжать бегать в таких условиях она сочла небезопасным.

— Поэтому я снялась с дистанции. Я уже пятый год подряд приезжаю сюда и специально к этому готовлюсь. Не могу отвечать за других участников: что, почему и как. Что у них было в голове, почему именно так произошло, — не знаю, — пояснила она.

Олег Везиков был на трейле в Хибинах в 2023 году, он подчеркивает важность правильной экипировки и непрерывного движения даже в нулевой температуре.

— В условиях околонулевых температур останавливаться нельзя: можно переохладиться, даже с полной экипировкой, — рассказал Олег Везиков, который участвовал в этом же трейле два года назад. Тогда он сам провел в метели почти два часа, но всё равно двигался, зная о рисках.

Соревнования начались 5 июля, а 6 июля погода резко ухудшилась. На видео, снятом одним из участников в день трагедии, видно, как вдруг изменилась погода.

Участники трейла показали, какой путь преодолели Источник: Mash / T.me

— Я еще не попадал в такие переделки, — говорит он за кадром, укрываясь от ветра и мокрого снега.

После смерти двух человек мероприятие полностью остановили.

— Все дистанции и мероприятия спортфеста «Хибины-2025», запланированные на сегодня, отменены. На трассах больше нет участников, — говорится в официальном Telegram-канале мероприятия.

Спасательная операция и реакция властей

В горах люди оказались в экстремальных погодных условиях Источник: pogoda51 / T.me

Информация о трагедии поступила в экстренные службы рано утром, в 04:55. В спасательных работах участвовали 22 человека и техника.

— Спасательная операция завершена. Всем, кто находился на маршруте трейла, оказана помощь. Благодарю спасателей за четкую и слаженную работу, — написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что мероприятие проводилось частной организацией.

— Ситуацию держу на личном контроле, — добавил Чибис.

Уголовное дело и задержание организатора

7 июля организаторов трейл-забега «Спортфест Хибины» задержали в Мурманской области.

Еще за день до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— Причина смерти участников спортивного мероприятия будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз, — сообщили в СУ СК по Мурманской области.