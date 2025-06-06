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Происшествия Подробности Заплатила за парковку на путях: в Ярославле с водителя взыскали деньги за ДТП с трамваем

Заплатила за парковку на путях: в Ярославле с водителя взыскали деньги за ДТП с трамваем

Какую сумму назначил суд

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2 комментария
Автомобиль оставили на трамвайных путях | Источник: читатель 76.RU КаstorАвтомобиль оставили на трамвайных путях | Источник: читатель 76.RU Каstor

Автомобиль оставили на трамвайных путях

Источник:

читатель 76.RU Каstor

В Ярославле взыскали компенсацию за простой трамваев с девушки-водителя, которая заблокировала пути своим автомобилем. ДТП случилось в августе 2024 года. Авария произошла в Кучерском переулке, трамвай № 7 въехал в легковушку.

«Поскольку не все маршруты попали под задержку, а только два, сумма составила 25 тысяч рублей», — сообщил 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог 6 июня.

Как объяснил Денис Пырлог, простой произошел по вине девушки. Она оставила автомобиль на трамвайных путях и ушла по своим делам на пару часов. За происшествие ущерб был взыскан в полном объеме.

«В суде пыталась обвинить водителя трамвая, но суд доказал, что дама лукавит», — добавил Денис Пырлог.

По данной судебной практике, как объяснил директор «Яргорэлектротранса», в перспективе могут быть взысканы компенсации за причиненный ущерб со всех виновников, из-за которых предприятие понесет убытки.

Ранее в Ярославской области прекратили уголовное дело из-за ДТП, участником которого стала депутат Ярославской областной думы. Однако часть пострадавших сообщили, что планируют получить от предпринимательницы крупную сумму.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Трамвай Яргорэлектротранс
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Комментарии
3
Гость
12 минут
что то слишком мало взыскали за 2 часа простоя транспорта
Гость
7 минут
Наконец то, давно пора взыскивать.
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