Заплатила за парковку на путях: в Ярославле с водителя взыскали деньги за ДТП с трамваем

Автомобиль оставили на трамвайных путях Источник: читатель 76.RU Каstor











В Ярославле взыскали компенсацию за простой трамваев с девушки-водителя, которая заблокировала пути своим автомобилем. ДТП случилось в августе 2024 года. Авария произошла в Кучерском переулке, трамвай № 7 въехал в легковушку.

«Поскольку не все маршруты попали под задержку, а только два, сумма составила 25 тысяч рублей», — сообщил 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог 6 июня.

Как объяснил Денис Пырлог, простой произошел по вине девушки. Она оставила автомобиль на трамвайных путях и ушла по своим делам на пару часов. За происшествие ущерб был взыскан в полном объеме.

«В суде пыталась обвинить водителя трамвая, но суд доказал, что дама лукавит», — добавил Денис Пырлог.

По данной судебной практике, как объяснил директор «Яргорэлектротранса», в перспективе могут быть взысканы компенсации за причиненный ущерб со всех виновников, из-за которых предприятие понесет убытки.