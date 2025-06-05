«Сколько мы потеряли!»: пострадавшие потребовали миллион от депутата, устроившей ДТП с автобусом

Пострадавшие в ДТП с депутатом хотят получить свои компенсации Источник: прокуратура Ярославской области / T.me, адвокат пострадавших











Недавно в Ярославской области прекратили уголовное дело из-за ДТП, участником которого стала депутат Ярославской областной думы, предприниматель Марина Степанова. Она примирилась с пострадавшими пассажирами, что позволило ей избежать скамьи подсудимых.

Но, как оказалось, довольны в этой ситуации остались не все. Трое пострадавших собираются требовать от Степановой компенсацию. Суммарно от депутата хотят получить миллион рублей.

Публикуем истории пострадавших и мнение депутата-участницы ДТП о ситуации.

50-летняя Марина Степанова родом из Новосибирской области. Последние годы живет в Рыбинске. Она окончила Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне по специальности «педагогика и методика начального обучения», но по образованию не работала. В Ярославской области Степанова возглавляет собственное фермерское хозяйство по производству мяса и полуфабрикатов (голубцов, пельменей), колбас, сала и других продуктов. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска. С 2023 года — депутат Ярославской областной думы VIII созыва.

«Кровоизлияние было сильное»

ДТП с участием Марины Степановой произошло ранним утром 5 сентября 2024 года в Рыбинске. Депутат на внедорожнике въехала в автобус на улице Карякинской. Как позже расскажут правоохранители, Степанова нарушила ПДД.

Момент аварии с депутатом в Рыбинске попал на видео Источник: читатель 76.RU

«На нерегулируемом перекрестке с улицей Луначарского в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водителю и пассажиру автобуса причинен тяжкий вред здоровью», — сообщали в областном суде.

В этот момент внутри была пожилая пара — 62-летняя Ирина Аверьянова и ее муж, 58-летний Игорь Аверьянов. Они ехали на работу. Пара не сразу поняла, что случилось. Игорь и Ирина услышали грохот, а затем почувствовали, как полетели на пол.

«Она въехала в наш автобус, и по траектории наш автобус от удара врезался в стену здания. Все попадали со своих мест, даже сорвало сиденье. Я упала на ступеньки, сильно ударилась. А сверху на меня повалилась еще одна женщина. Вся левая нога была травмирована, лодыжка сломана, голеностоп и икроножная мышцы были разбиты, кровоизлияние было сильное», — рассказала 76.RU Ирина Аверьянова.

После столкновения с иномаркой автобус влетел в стену Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











По словам Ирины Аверьяновой, спустя больше полугода она продолжает лечение. Женщине приходилось ходить в платную клинику. По ее словам, в бюджетной ей не всегда могли помочь.

«И до сих пор я прохожу физиолечение периодически, мне нужны дорогостоящие мази, которые стоят больше тысячи рублей. Неизвестно, как дальше пойдет», — рассказала Ирина Аверьянова.

«Чудом что-то стало срастаться»

Не меньше досталось супругу Ирины — Игорю. Основной удар пришелся на его правую руку. Мужчина получил перелом.

«У него была сломана лучевая кость, была сломана ладошка, там были все винты, спицы, он проходил у меня где-то полтора месяца со спицами и еще полтора месяца в гипсе. И стоял вопрос, возможно, о дальнейшей операции, но, в общем-то, чудом что-то стало срастаться. Рука, конечно, сейчас восстанавливается, но все равно это очень долгий процесс», — рассказала Ирина Аверьянова.

По словам супруги Игоря, мужчина только недавно заново научился расписываться травмированной рукой. Целое предложение ему пока не осилить. Из-за этого Игорь испытывает проблемы на работе. Он — ведущий специалист в своем отделе, рассказала Ирина. А потому, ему приходится часто работать с бумагами.

«Еще хорошо, что держат на работе, как он говорит. Слава богу, идут навстречу. Периодически он ходит на лечебные процедуры, опять же, это все процесс долгосрочный. У него отекшая рука до сих пор, у меня — нога как бревно. Сосуды все сжаты, так как она перебита», — объяснила Ирина Аверьянова.

После ДТП пассажирам потребовалась помощь медиков Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











«Сколько мы потеряли денег!»

Ирина рассказала, что напрямую с Мариной Степановой после ДТП пострадавшие не связывались. По словам женщины, однажды ей поступил звонок от адвоката депутата. Он поинтересовался о здоровье Ирины и Игоря и уточнил, какую сумму они хотели бы получить.

«Я сказала, что не могу назвать сумму, пока не будет медосвидетельствования, и пока наши травмы не оценят. Спросила, какую сумму она может предложить, она тоже не смогла ее назвать. А после медицинской экспертизы с нами уже никто не связывался. Но наш адвокат рассказала, что они беседовали с ней», — рассказала Ирина Аверьянова.

Сейчас пара надеется получить в качестве компенсации минимум 500 тысяч рублей. Игорь считает, что пережитое парой можно было бы оценить и в миллион, но сошлись на сумме вполовину меньше.

«Сколько мы понесли затрат! А сколько потеряли в зарплате? Игорь у меня после 5 сентября вышел на работу только в конце января на работу. Это сколько мы потеряли денег! Годовая премия, зарплата. Я была два с половиной месяца на больничном, с 5 сентября по 14 ноября.

Так выглядела рука Игоря Аверьянова после ДТП Источник: адвокат семьи Аверьяновых

Ситуация осложнялась тем, что Ирина и Игорь слегли одновременно. Детей у них нет, родственников в Рыбинске — тоже. Просить о помощи пришлось соседей.

«Мне было даже не встать. Говорю — а слезы наворачиваются до сих пор. До туалета еле доходила, воды себе налить не могла. Соседи меня кормили. У меня руки, ноги, все было в синяках, черное», — всхлипнув, произнесла Ирина.

Из-за произошедшего супруги, скорее всего, будут продавать дачу. Они просто не смогут там работать.

Она [Степанова] сейчас хвалится, что всем помогла. Все довольны, все счастливы. Нас они откинули по полной. Просто откинули. Мы, как будто, не существуем. Ирина Аверьянова Пострадавшая в ДТП с депутатом Мариной Степановой

«У нас же жизнь поменялась. Неизвестно, какой она будет дальше. Моему мужу нужен санаторий, нам нужно лечение. Это все выливается в большие деньги», — рассказала Ирина Аверьянова.

«Даже не помнит, как оказался на полу»

О состоянии второго пострадавшего — 41-летнего Юрия Алферова, журналисту 76.RU рассказала его супруга — Александра. В то утро он вышел из дома на 10 минут раньше жены. Вскоре на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера. Это был Юрий, который сказал, что угодил в аварию.

«Боли у нас до сих пор есть. У нас переломы семи ребер, нижние обломки со смещением. И во время госпитализации у него начали вылезать синяки: на плече, ноге, в районе поджелудочной. Он даже не помнит, как оказался на полу», — рассказала Александра.

Жена Юрия рассказала, что на больничном он провел 48 дней. Затем получил справку о запрете занятий тяжелым трудом. На платные обследования у семьи денег не было, Александра хочет полностью обследовать мужа.

«Переживали, конечно, все, что что-то могло в легкое попасть. Он же задыхался первое время. В больнице ему, в основном, ставили уколы», — рассказала Александра.

Первое время Юрий даже не садился в маршрутку № 16. Не мог заставить себя после пережитого. Его жена рассказала, что в момент аварии он стоял на задней площадке. Мужчину мотало по всему салону, а металлические поручни вырвало, они остались у него в руках.

Кадры с места аварии показали в Госавтоинспекции Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Юрий до сих пор не восстановился. Его жена рассказала, что мужчина не может даже нести пакеты с продуктами из магазина — потом у него начинаются боли. Семья планировала ремонт своими силами, но накопленные деньги пришлось тратить на бригаду. Александре пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за супругом.

После инцидента с женой Юрия связался адвокат Марины Степановой.

«Я сама спрашивала у ее представителя. Потому что муж был на больничном, я уволилась. Заработок просел. Она предложила 30 тысяч. Я говорю: „Знаете, 30 тысяч — это даже не оклад. Он два месяца потерял. Мне проще взять кредитную карту. Говорю: „Давайте как-то по ОСАГО что ли, решать. Потому что мне надо его еще дообследовать“», — рассказала Александра.

Затем семья решила обратиться к юристу. Юрий и Александра тоже надеются, что им удастся получить 500 тысяч рублей.

«У нас потеря по зарплате, по среднему. Потом вызов то грузчиков, то по ремонту затрат много было, потому что сам он не мог ничего сделать. Он у меня основной помощник, единственный кормилец. Я считаю, хотя бы 500 тысяч должно быть. Потому что по потерям суммы у нас „хорошие“ выходили. Плюс мне увольняться пришлось, хотя у меня на работе все было нормально. Плюс, я бы его еще обследовала», — объяснила Александра.

Почему пострадавшие сразу не получили деньги?

По словам адвоката семьи Аверьяновых и Юрия Алферова — Олеси Симоновой, часть пострадавших в том ДТП получили деньги. Но уголовное дело закрыли, потому что Марина Степанова примирилась с теми, кто получил тяжкий вред здоровью. А увечья, полученные Аверьяновыми и Юрием Алферовым, квалифицировали как травмы средней тяжести. А потому при рассмотрении уголовного дела, они не вошли в процесс.

«Они могут подать иск, и в гражданском процессе затребовать компенсации морального и материального вреда. Мы уже подали в суд, назначено предварительное судебное заседание, где муж с женой являются истцами», — рассказала Олеся Симонова.

Предварительное судебное заседание по иску семьи Аверьяновых пройдет 5 июня 2025 года. Дата по иску Юрия Алферова пока не назначена.

После столкновения с иномаркой автобус врезался в стену дома Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











«Я осознаю, что причинила людям боль»

Журналист 76.RU связался с самой Мариной Степановой, чтобы услышать ее точку зрения по поводу новых исков. Она сообщила, что ей хотелось бы урегулировать ситуацию до начала судебных заседаний.

«Да, мы так и планировали сделать, адвокаты ведут переговоры», — рассказала Марина Степанова.

Я осознаю свою вину и понимаю, что причинила людям боль Марина Степанова предпринимательница, депутат Ярославской областной думы

Также она отметила, что не может оценить, справедливы ли по ее мнению запрашиваемые пострадавшими суммы.

«Вы знаете, по поводу справедливости я не могу дать оценку. Я осознаю свою вину и понимаю, что я причинила людям боль. Это будут оценивать уже они сами и адвокаты», — рассказала Марина Степанова.