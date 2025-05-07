«Могут находиться фрагменты»: над Костромской областью сбили беспилотник

Беспилотник сбили над Костромской областью Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Утром 7 мая над соседней от Ярославской Костромской областью сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Сергей Ситников.

По его словам, БПЛА был сбит над Нейским районом.

«Разрушений и пострадавших нет. На территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — говорится в сообщении главы Костромской области.

По данным Сергея Ситникова, на территории региона работают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности. Власти сообщили, что глава региона выехал в Нею, а людей оттуда эвакуируют.

«Оперативным штабом в целях обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жителей из южной части города. Глава региона встретится с людьми. Лично проверит условия, созданные для нейчан в пункте временного размещения», — говорится на странице губернатора.

Также утром 7 мая три украинские БПЛА сбили на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Вечером 6 мая и утром 7 мая жители Ярославля жаловались на сбои в работе мобильного интернета. Накануне в Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, что причина сбоя в проведении ограничительных работ из-за угрозы БПЛА.